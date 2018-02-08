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Rus pilotun cenazesine on binlerce kişi katıldı

08.02.2018 23:31 | Son Güncelleme

Suriye'de düşürülen Rus uçağının pilotu Roman Fillipov için Moskova ve Voronej'de cenaze töreni düzenlendi.

Rus pilotun cenazesine on binlerce kişi katıldı

Suriye'de geçen Cumartesi düşürülen Rus savaş uçağını kullanan pilot Roman Fillipov için Rusya'da düzenlenen cenaze törenine on binlerce kişi katıldı. Binbaşı Fillipov'un cenazesi ilk olarak Moskova yakınlarındaki hava üssüne getirildi, burada düzenlenen törene Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve üst düzey komutanlar katıldı.

Fillipov'un naaşı ardından, Voronej kentine gönderildi. Buradaki törene 30 binden fazla kişi katıldı. Evli ve dört yaşında bir kız çocuğu babası olan Fillipov'a ölümünün ardından kahramanlık nişanı verilmişti.

Fillipov'un kullandığı Su-25 tipi uçak Suriye'nin İdlib bölgesindeki operasyonlar sırasında füzeyle vurulmuştu. Düşen uçaktan paraşütle atlamayı başaran pilot girdiği çatışmada hayatını kaybetmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, Fillipov'un esir düşmemek için el bombasıyla kendini patlattığını açıklamıştı. Uçağa yapılan saldırıyı Heyet Tahrir Şam örgütü üstlenmişti. Fillipov'un cenazesi Türkiye'nin yardımıyla bölgeden çıkarılarak Rusya'ya teslim edilmişti.

Güvenlik Konseyi ateşkesi görüştü

Diğer yandan Rusya, Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'de insani yardımlar için bir ay süreyle ateşkes ilan edilmesi çağrısını "gerçekçi olmadığı" gerekçesiyle geri çevirdi. Son dört gündür Doğu Guta bölgesinde Suriye rejiminin yoğun bombardımanı nedeniyle 200'den fazla kişinin öldüğü belirtiliyor.

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenziya, "Bir ateşkes ve savaşın sona erdiğini görmek istiyoruz ama teröristlerin buna razı olacağını sanmıyorum" diye konuştu.

Doğu Guta'daki durum BM Güvenlik Konseyi'nde gündeme geldi. Toplantı, BM İnsani Yardım Koordinatörü Panous Moumtzis'in yapmış olduğu bir aylık ateşkes çağrısının ardından Kuveyt ve İsveç temsilcilerinin girişimiyle gerçekleşti. Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Francois Delattre, acil ateşkes sağlanması ve yardım görevlilerinin engelsiz bir şekilde bölgeye ulaşması için Konsey'in sorumluluk üstlenmesini istedi. Delattre, "Doğu Guta, Orta Çağ benzeri yöntemlerle kuşatılmış hâlde. Bu asla kabul edilemez" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanlığı ise bölgedeki hava saldırılarının sona erdirilmesi çağrısında bulundu.

İnsani yardım görevlileri, Suriye rejimini ihtiyaç olan bölgelere girişlerini engellemekle suçluyor.

Rusya: ABD'nin asıl hedefi IŞİD değil

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin Suriye'deki nihai hedefinin IŞİD'le mücadele değil, ekonomik varlıkları ele geçirmek olduğunu öne sürdü.

İnterfaks haber ajansının aktardığı açıklamada ayrıca, ABD öncülüğündeki koalisyon tarafından vurulan Suriye rejimine bağlı milislerin, yürüttükleri keşif faaliyetleri konusunda daha önceden Rusya ile anlaşmaya varmadıkları bildirildi.

AP,AFP/GY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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