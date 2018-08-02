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Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.08.2018 23:18 | Son Güncelleme

Sosyal medya tutkusu Rusya'da ilginç bir kazanın yaşanmasına neden oldu. Rus şarkıcı Instagram için video çekti sırada kaza geçirdi.

Rus şarkıcıdan Instagram kazası! Sosyal medyayı salladı

Sosyal medya Rus şarkıcı Tanya German'ı konuşuyor. Sosyal medyada ‘Do the Shiggy' olarak bilinen dans akımına, ayak uydurmak isteye şarkıcı kaza geçirdi. Bu dansı yaparken Instagram için video çeken genç şarkıcı kazadan ciddi yara almazken bir anda ülke gündemine oturdu.

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DO THE SHIGGY NEDİR?

Sosyal medyada hızla yayılan 'Do the shiggy' akımı son günlerde oldukça popüler oldu. Sosyal medyada son dönemlerde birçok kişi tarafından yapılan ve dünya çapında bir akıma dönüşen, hareket halindeki arabadan inip dans etme akımına 'Do the shiggy' adı veriliyor. Bu akıma uyanlar, hareket halindeki araçtan inip dans ediyor ve araca geri biniyor. Bu anları ise saniye saniye kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

Bu akımın ortaya çıkması ise, Drake'in yeni şarkısı "In My Feelings" ten kaynaklanıyor. "TheShiggyShow" adlı sosyal medya fenomeninin bu şarkı ile dans edip video çekmesinin ardından hızla yayılan akımın etkileri ülkemizde de hissediliyor.


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