Rus Sberbank blockchain laboratuvarı kurdu

İstanbul, 15 Ocak (DHA) – Rusya'nın büyük bankalarından Sberbank'ın blockchain teknolojisi kullanarak prototipler oluşturmak ve çeşitli testler yapmak için bir laboratuvar kurduğu duyuruldu.

Sberbank Genel Müdürü İgor Buantsev, laboratuvarda blockchain teknolojisi kullanarak yeni iş çözümleri üzerine odaklanılacağını ve bu teknolojinin yalnızca Sberbank'ın hizmetlerini değil tüm finans dünyasını etkileyeceğini düşündüğünü söyledi.

Buantsevi blockchain teknolojisinin piyasa katılımcılarının işbirliğini daha etkili hale getirecek bir hale getirdiğini ve bu nedenle Sberbank'ın bankacılık sektörüne bir katkı sağlamak için bu laboratuvarı kurduğunu duyurdu.

Açıklamada, projenin blockchain teknolojisini geliştirmek ve banka tarafından geçmişte kurulan diğer laboratuvarlarla birlikte işbirliği yaparak çalışmak olduğunun altı çizilirken, bankanın pek çok startup firma kuracağı ve bankacılık sektöründeki benzer fikirli kişilerle iş ortaklıkları kurulacağı da belirtildi.

Laboratuvarda çalışmak için sadece blockchain teknolojisini hailhazırda var olan teknolojilere uygulamak değil, blockchain teknolojisinin kullanabileceği yeni alanlar da bulacak adaylar aranıyor. Sberbank CEO'su Herman Gref yaptığı açıklamada, "Blockchain teknolojisini Rusya bankacılık sistemine uygulamak 10 yıl sürebilir" derken, çalışmalar planlandığı gibi ilerlerse yıl sonuna kadar büyük ölçekli blockchain ürünlerinin piyasaya çıkabileceğini ekledi.