Rus sporcu hakkında doping şüphesi

İddiaları reddeden Rus curling takımının antrenörü Sergey Belanov doping şüphesinin mesnetsiz olduğunu ve "yasak maddeler arasında yer alan bir ilacı kullanmanın aptallık olacağını" söyledi. Birçok spor branşında kullanıldığı tespit edilen Meldonium 1 Ocak 2016'da yasak ilaçlar arasına alınmıştı. Eşiyle birlikte ilk kez düzenlenen karma curling müsabakasında üçüncü olan Kruşelnitski'nin takım arkadaşı Viktoria Moiseyeva ‘curling'de doping yapılabileceğini hiç düşünmediğini' söyledi. Moiseyeva Kruşelnitski'nin içeceğine başka bir Rus sporcunun Meldonium karıştırmış olabileceğini tasavvur edemediğini, çünkü böyle bir davranışın ‘bütün ülkenin sporuna gölge düşüreceğini' belirtti. Daha önce de Japon Kei Saito doping yaptığı tespit edilmişti.

Sporcu olimpiyat köyünden ayrılırken, IOC Sözcüsü Rusları disiplin kurallarına uymaya çağırdı.Rus medyasında yer alan haberlere göre, Pyoengchang Kış Olimpiyatlarında yapılan A testinde curling karma çiftlerde bronz madalya kazanan Rus Aleksander Kruşelnitski'nin doping listesinde yer alan Meldonium adlı ilacı kullandığı tespit edildi. Doping yapıldığı şüphesi Rusya Olimpik Sporcuları ekibi sözcüsü tarafından doğrulandı.

"Doping her zaman olacaktır"

2014 Soçi Olimpiyatlarında sistematik doping yapıldığının ortaya çıkması üzerine Rusya Milli Olimpiyat Komitesi'nin IOC üyeliği askıya alınmıştı. Rus sporcular Pyoengchang Olimpiyatlarına tarafsız bayrakla ve milli marş olmadan katılabiliyorlar. IOC yaptığı incelemeler sonucunda birçok Rus sporcuyu Olimpiyatlara katılmaktan men etmişti. Rusların kapanış törenine kendi bayraklarıyla katılıp katılamayacaklarına önümüzdeki günlerde karar verilmesi bekleniyor. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) sözcüsü Mark Adams, "Kruşelnitski'nin doping yaptığının kesinleşmesi durumunda değerlendirme komitesinin bu durumu dikkate alacağını" söyledi.

IOC sözcüsü Adams Rusya Olimpiyat ekibinin kendi bayrağıyla törene katılabilmesi için doping yasağını da içeren disiplin kurallarını yerine getirdiğinin kanıtlanması gerektiğini söyledi. Mark Adams IOC kurallarının lafzına ve ruhuna uyulmamasının kaçınılmaz sonuçlara yol açacağını ve Rus curlingcinin doping yaptığı kesinleştiği takdirde büyük bir hayal kırıklığı doğacağını belirtti. Mark Adams "Dopingin tamamen ortadan kalkacağını söylemek soygun ve cinayetlerin sonunu ilan etmek kadar saçma olur. Spor müsabakaları var oldukça, hileye başvuranlar da olacaktır” dedi.

DW, dpa/AG, BÖ

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