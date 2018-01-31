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Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de ABD’nin uçağına müdahale etti

DÜNYA HABERLERİ | 31.01.2018 12:07 | Son Güncelleme

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz’de sınırlarına yaklaşan ABD’ye ait EP-3 uçağını engelledi. Su-27’nin müdahalesinden sonra EP-3 yönünü değiştirdi.

Rus Su-27 uçağı, Karadeniz'de ABD'nin EP-3 uçağına müdahalede bulundu. ABD uçağının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için müdahalenin gerekli olduğunu bildiren Rusya Savunma Bakanlığı, Su-27'nin yanında bir casus uçağı olan ABD'li keşif uçağını yönünü sınırdan değiştirinceye kadar güvenli bir mesafede takip ettiğini aktardı.

ABD Savunma Bakanlığı ise Rus Su-27 uçağının Karadeniz'de Lockheed EP-3 uçağını engellediği anların 4 dakikalık bir videosunu yayınladı.

Müdahalenin güvenli olmadığını ve 2 saat 40 dakika sürdüğünü ileri süren Bakanlık'ın konuyla ilgili açıklamasında, "Su-27 EP-3'e 1.5 metre mesafeden uçuyor, uçuş rotasından geçiyordu" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
uçak Rusya ABD Karadeniz

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
VURSAYDI DA ORTALIK BİR ŞENLENSEYDİ
karadenizde abd nin casus uçağının ne işi var diye sormazlar mı adama?
ABD HER KONUDA HAKSIZ RUSYA TOPRAKLARININ KARADENİZE SINIRI VAR ABD NE İŞİŞ VAR KARADENİZDE DÜNYANIN HERYERİNE BÖYLE ÇOKMAK SOKMAKLA UĞRAŞIP DURUYORLAR
EP3’ler deniz karakol uçakları olan EP3 orion uçaklarından türetilen istihbarat uçaklarıdır. Bu uçak karadenize nereden gelmiş olabilir diye basitçe düşünecek olursak tahmin etmek hiç zor değil. ABD’nin Türkiyede incirlik dışında malesef 13 üssü daha var ve bunların tamamı NATO kapsamında. NATO görev gücü adı altında hem sınırlarımız içerisinde hem de komşu ülke sınır çevrelerinde cirit atıyorlar ve elektronik istihbarat topluyorlar. Kolay bir durum değil bu söyleyeceğim evet ama NATO bir an önce Ulusal güvenliğimiz için terkedilmelidir. NATO’nun felsefesi artık bitmiştir.
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