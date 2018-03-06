Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığını açıkladı.

Kargo uçağının saat 15.00'te (TSİ 15.00) oyere çakıldığı da belirtildi.

İLK BİLGİLERE GÖRE UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ



Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

ATEŞ AÇILMADI



Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.

Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

SURİYE ORDUSUNA AİT AN-26 UÇAĞI 3 SENE ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.

Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.

An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.