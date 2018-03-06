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Rus uçağı Suriye'de düştü: 32 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 06.03.2018 16:43 | Son Güncelleme

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'deki hava üssünde bir taşıma uçağının düştüğünü açıkladı. Uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 mürettebat hayatını kaybetti.

Rus Savunma Bakanlığı yetkilileri, An-26 tipi bir askeri kargo uçağının Lazkiye yakınlarındaki Hmeymim hava üssündeki iniş pistine neredeyse 500 metre uzaklıktayken yere çakıldığını açıkladı.
Kargo uçağının saat 15.00'te (TSİ 15.00) oyere çakıldığı da belirtildi.

İLK BİLGİLERE GÖRE UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

ATEŞ AÇILMADI

Diğer taraftan yetkililer, yere çakılmadan önce uçağa ateş açılmadığını, yani bir saldırının söz konusu olmadığını söylüyor.

Açıklamada bakanlık komisyonunun uçağın düşme sebeplerine ilişkin inceleme başlattığı kaydedildi.

SURİYE ORDUSUNA AİT AN-26 UÇAĞI 3 SENE ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ

Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.

Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.

An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye Yolcu Uçağı

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
İlahi adalet
TÜRKİYE NİN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİNE BU YAPILIR MI BEEEE?
türkiyenin dostu ruslar adına derin üzüntü duydum.türkiye olarak her türlü maddi manevi rus devletine yardımcı olmalıyız.iyi ki rusya gibi dost bir komşumuz var.
ee senin suriyede olman işin ne
Silahı terör örgütüne veren ABD, bizi destekleyen ABD bence uçağı düşüren de onlar...Allah insanlığın sonunu hayır etsin..
çocuk bombalamak nasil bir duygu rusya ve esed maalesef düşen uçağa üzülemedim kusura bakmayın.
doğu gutaya o kadar saldırırsan sende yanarsın üzülmemiz mi gerekiyor
rus uçağı düşüşü de moda oldu
abd liler ruslarin radar sistemini karistirdi uçağın düşmesini sağladılar. Rusya bu pusuya kayıtsız hamlesiz kalmaz. goreceksiniz çok yakında abd pilotlarida cehennemin dibini boylucak müslüman düşmanı kimler varsa hepsinin köküne kibrit suyu.
Gomonist rus .müslüman öldiriy
İLAHİ ADALETİN tecellilerinden biri. Çocukların katili RUSYA ve SURİYE rejimi inşallah BETER OLURLAR. Darısı ABD lilerin başına. Amerikalı askerlerin ve onların köpeği YPG/PKK larında leş haberlerini duymak ümidiyle...
İNŞALLAH İÇİNDE BİLO,VEYA BABASI ZINDIK DA VARDIR.
Omuzdan atılan iyi bir havadan karaya füze tasarımı bu rusların iflahını keser. Ben size diyim.
Kimbilir nereye ne taşıyodu kargo uçağı
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