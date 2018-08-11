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Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA HABERLERİ  | 11.08.2018 01:17 | Son Güncelleme

Rusya’ya ait savaş uçaklarının Halep’ın batısındaki Urem-Alkubra kasabasına gerçekleştirdiği hava saldırısında 20 sivil hayatını kaybetti, 15’den fazla kişi de yaralandı.

Rus uçakları Halep’e bomba yağdırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya’ya ait savaş uçaklarının Halep’in batısındaki Urem-Alkubra kasabasına 3 hava saldırısı gerçekleştirildiği öğrenildi. Saldırıda 20 sivilin hayatını kaybettiği 15’den fazla kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR

Saldırı sonucu bölgede çok ciddi hasar da yaşandığı öğrenildi. Sivil savunma ekipleri saldırı sonucu yıkılan binaların enkazları altında hala insanların olduğunu ve bunları kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İHA

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Rusya bomba Rus uçakları Suriye

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