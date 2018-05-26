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Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.05.2018 08:37 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’un, ABD Kongresi'ndeki F-35 kararına ilişkin olarak “Bu gibi adımlar halinde biz de karşılık vermeye mecbur kalırız” açıklamasını değerlendiren Rus uzman Korotçenko, ABD’nin Türkiye’ye yönelik kullandığı söylemin ültimatoma benzediğini belirtti.

Rus uzman: Diğer ülkelerinin askerleri gay barlarda otururken Türk ordusu gerçekten savaşıyor!

Sputnik'e konuşan Natsionalnaya Oborona (Ulusal Savunma) dergisinin baş editörü İgor Korotçenko, "Bu askeri ve politik bir ültimatom. Türkiye'yle böyle konuşmak doğru değil. NATO'nun en büyük ülkesi. NATO sistemi içinde en iyi ordulardan biri. Üstelik bu ordu, NATO'nun Avrupa üyesi ülkelerinin askerlerinin yaptığı gibi ‘gay barlarda' oturmuyor, gerçekten savaşıyor. Eğer ABD Türkiye'ye böyle davranıyorsa kusura bakmasınlar. Türkiye kapıyı çarpabilir" dedi.

“ABD İÇİN İSTENEN SONUÇLAR VERMEZ”

ABD'nin Türkiye baskısının artık bugüne kadar görülmemiş düzeye çıktığını kaydeden Korotçenko, "Bu aslında dikte ve askeri-politik şantaj. Ankara'ya karşı bu baskı tedbirleri işe yarar mı? Türkiye'nin çok büyük bir bağımsız oyuncu olduğunu dikkate almak gerekir. Başında, Recep Tayyip Erdoğan gibi çok güçlü, politika açısından karizmatik ve en önemlisi Türk toplumundan büyük destek gören bir figür bulunuyor. Sanırım böyle bir politikacıya karşı bu tür baskı tedbirleri ABD için istenen sonuçlar vermeyecek" yorumunda bulundu.

Başlıca riskin, Washington ve Ankara arasındaki askeri ve teknik temasların dondurulması olduğunu söyleyen Rus uzman, ABD'nin, hava kuvvetlerini yeniden silahlandırmayı planlayan Türkiye'yi F-35 anlaşmasını iptal etmekle suçladığını işaret ederek bu konuyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

'TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN GENİŞ KAPSAMLI İŞBİRLİĞİNİN ÖNÜNÜ AÇAR'

"Bu durumda, eğer Türkiye karşı bu tür tedbirler uygulanırsa sanırım Ankara'nın, Rusya'yla geniş kapsamlı işbirliği için önü tamamen açılacak. Buna, Türkiye'ye Rus yapımı 5. nesil Su-57 savaş uçaklarının sevki de dahil, hatta bu uçaklar kısmen Türkiye topraklarında üretilebilir. Bu, Ankara'nın ABD'nin baskısına olası yanıtlardan biri olabilir. Su-57, tıpkı S-400 hava savunma sistemlerinde olduğu gibi, NATO standartlarını karşılayan ve NATO'nun diğer sistemleriyle tam uyum içinde çalışan tanımlama sistemi ile donatılabiliyor. Bu konuda hiçbir sorun yok."

“ŞANTAJ, TÜRKİYE GİBİ GÜÇLÜ BİR ÜLKETE KARŞI ÇALIŞMAZ”

ABD'nin diktesine karşılık vermek için Türkiye'nin elinde çok daha sert araçların da olduğunu vurgulayan Korotçenko, "Misal, NATO'nun askeri kanadından çıkmak ve sadece politik üyeliği sürdürmek, ulusal silahlı kuvvetlerini NATO komuta yapılarının yönetimi altından çıkarmak" ifadelerini kullandı.

Korotçenko, "Zayıf bir ülkeye karşı işe yarayan bir şantaj, Türkiye gibi güçlü bir ülkeye karşı çalışmaz. Türkiye'nin boynunu bükemezler" diye kaydetti.

"Bir önemli nokta daha var" diyen Rus uzman, "Erdoğan, hava sahası kontrolü konusunda ulusal bağımsızlığa sahip olması gerektiğini çok iyi biliyor. Eğer bir darbe girişimi daha tekrarlanırsa Erdoğan, Türkiye'nin içinden ve dışından her türlü düşmanca eyleme karşı hava sahasını tamamen kapatabilecek" diye ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Türkiye NATO

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Elin gavuru ülkemizin geldiği durumu , askeri gücünü kabul ediyor da içimizde ki hainler sürekli kötüleme derdindeler nedir sebebi ideolojik
@moland geldiğimiz durum ortada ABD yemi vereceğiz RUSYA yamı vereceğiz arkamızı bunda güç akıl teknoloji nerde anlamadım.. 16 yıldır milli herşeyi yaptık ama ortada protatip Altay tankı ve İha dan başka ne var hala kılıçla duayla savaş kazanılır düşüncesinde olan sizler ülkenin asıl hainlerisiniz...
ABD VE YAHUDİLERDEN BİN KAT DAHA İYİDİR RUSYA VE ÇİN EN AZINDAN MERT ÜLKELER. ABD VE YAHUDİLER GİBİ SİNSİ DÜMENLERİ YOK.
yani diyosun ki hazir sevimler yaklasiyorken oyunu ona gore kullan ayagini ona gore uzat ???
vermiş gazı Türkiye'ye...
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