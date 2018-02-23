HABER

Rus yetkili: Suriye'de 200 yeni silah denedik

23.02.2018 02:01 | Son Güncelleme

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi başkanı Moskova'nın Suriye'deki iç savaşta 200'den fazla yeni silah denemesi yaptığını açıkladı.

Rus yetkili: Suriye'de 200 yeni silah denedik

Rusya'nın Suriye'de 2011 yılından bu yana devam eden iç savaşta 200 yeni tip silahı test ettiği açıklandı. Rus Parlamentosu'nun alt kanadı olan Duma'daki savunma komitesine başkanlık yapan Vladimir Shamanov "dost Suriyelilere yardım ederken, 200'ün üstünde yeni silahın da denemesini yaptık" diye konuştu.

Shamanov "Bizim müttefikimiz olmayan ülkeler dahil, silah alımı için bize gelinmesi tesadüf değil" dedi. AFP haber ajansı tarafından servis edilen haberde bu silahlar hakkında bilgi verilmedi.

Farklı medya kanallarına yansıyan haberlere göre Rusya, Suriye'de SU-57 tipi 5. nesil savaş uçaklarının prototiplerini kullandı. İsmi açıklanmayan bir Rusya Savunma Bakanlığı yetkilisi söz konusu jetlerden iki tanesinin gerektiğinde kullanılmak üzere Hmeimim hava üssüne gönderildiğini ifade etse de söz konusu haber Kremlin sözcüsü tarafından yalanlandı.

Rusya, Suriye'de devam eden savaşta düzenlenen hava saldırılarında hedefler arasında ayrım gözetmemek ve bu nedenle çok sayıda sivil ölümüne neden olmakla suçlanıyor.

Rusya'ya yönelik son eleştiriler ise Doğu Guta'da gerçekleştirilen hava saldırılarına ilişkin. Ancak Rusya'nın Suriye ordusu tarafından düzenlenen Doğu Guta'daki operasyona destek verdiği iddiası Kremlin tarafından reddedildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi son beş gün içerisinde gerçekleşen hava saldırıları ve yoğun topçu ateşi sonucu Şam'a 10 kilometre uzaklıktaki Doğu Guta'da 95'i çocuk 403 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

AFP,MY/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Emina Sandal boşanmayı beklemedi

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Kırgın Çiçekler dizisi veda partisiyle final yapacak

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Son dakika! TSK duyurdu: 40 araçlık terör konvoyu vuruldu

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu'ndan gündemi sarsacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Korkutan uyarı! Her yer buz kesecek...

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Brüksel'de son dakika saldırı alarmı!

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Afrin'de son durum! 3 köy daha YPG'den temizlendi!

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Son dakika! Merkel'den Suriye açıklaması

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Suriye resmi haber ajansı: Hükümet güçlerinin yeni birlikleri Afrin'e ulaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Guta'da hayatta kalma mücadelesi

Doğu Guta'da hayatta kalma mücadelesi

Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Yorum: Suriye’deki acımasız savaş

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Suriye'deki yabancı ülkeler ne istiyor?

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Doğu Guta'da kuşatma altındaki aileler hayatta kalma mücadelesi veriyor

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

Trump'ın iki eski adamına yeni sahtekarlık suçlamaları

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

Florida'daki okul katliamı: Görevli polis saldırgana 'müdahale etmedi'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.