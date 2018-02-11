Rus Yolcu Uçağı Düştü

İçinde 71 kişinin bulunduğu Saratov Havayolları’na ait yolcu uçağı Mokova’dan Orsk kentine doğru gidiyordu.
Yetkililer uçaktan kurtulan olduğunu düşünmediklerini kaydediyor.
Uçakta 65 yolcu ve 6 kişilik mürettebat bulunuyordu.
Uçağın enkazının Ramenskoye bölgesinde, kalkış yaptığı havaalanından 40 km uzaklıkta bulunduğu kaydedildi.
Uçağın Moskova’daki Domodedovo Havaalanı’ndan kalktıktan iki dakika sonra radardan kaybolduğunu belirtiliyor.
Saratov Havayolları, 2015’te müfettişlerin uçuş ekibi dışında kokpittte başka birini bulduğu için uluslararası uçuşlara yasaklanmıştı.
Havayolları yasağa itiraz etmiş ve politikasını değiştirdikten sonra 2016’da uluslararası uçuşlara yeniden başlamıştı.
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