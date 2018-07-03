Ruslar mutluluk sarhoşu!

Kimi otoritelere göre evsahibi Rusya'nın değil çeyrek finale yükselmesi, gruplardan çıkıp çıkamayacağı bile şüpheyliydi. Ancak Ruslar, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın iddialı ekiperinden İspanya'yı penaltı atışları sonunda sürklase ederek herkesi şaşırttı. Ülkedeki pek çok sorun geçici bir süreliğine rafa kalkarken, halk âdeta sevinç ve mutluluk sarhoşu oldu.

"Sevin Rusya!"

Rus basınında da "Kahramanlar", "Gönüllerin Dünya Şampiyonu" ve "Yiğit Delikanlılar" gibi manşetler atılarak, başta kaleci Igor Akınfeev olmak üzere, milli takım oyuncularına methiyeler dizildi. "Sevin Rusya!" başlığını atan "Sport Express" gazetesi, "Almanya, İspanya, Messi'li Arjantin ve Ronaldo'lu Portekiz evlerine dönerken biz çeyerk finaldeyiz" ifadelerini kullandı. "Kommersant" gazetesi ise "Rus Milli Takımı tarihinin en önemli maçı" saptamasını yaptı.

Zaferin ardından Moskova sokaklarına dökülen taraftarlar, coşkulu sevinç gösterileri ve araç konvoylarıyla galibiyeti çılgınca kutladı. Milli takım terknik direktörü Stanislav Çerçesov ise penaltılarla 4-3 kazandıkları İspanya maçı sonrası, beklentilerin fazla yüksek tutulmaması uyarısında bulundu. Çerçesov'un en büyük sıkıntısı, iki ay sonra 35 yaşına basacak olan deneyimli sol kanat oyuncusu Yuri Zhirkov'un sakatlığı: "Korkarım ki bu, Zhirkov'un bu turnuvadaki son maçı oldu. Zira bacağından ciddi bir şekilde sakatlandı." Zenitli futbolcunun aşil tendonunda önemli bir sakatlığının bulunduğu bildirildi.