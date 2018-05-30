HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalında özür

30.05.2018 09:27 | Son Güncelleme

Almanya İçişleri Bakanı iltica işlemlerinde tespit edilen usulsüzlüklerden dolayı özür diledi.

Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalında özür

Binden fazla iltica başvurusunun kurallara aykırı olarak kabul edildiği ortaya çıkarılmıştı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'ndeki (BAMF) usulsüzlüklerden dolayı özür diledi. Seehofer Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 5 saat süren toplantısının ardından verdiği demeçte "somut ve ciddi bir skandaldan" söz etti ve "hükümet adına özür dilediğini" söyledi.

Nisan ayında, BAMF'ın Bremen'deki şubesinde 2013 – 2016 yılları arasında en az bin 200 iltica başvurusu üzerinde kurallara aykırı işlem yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. Şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Meclis İçişleri Komisyonu'nun konuyla ilgili yeniden toplanabileceği ve kurumun eski başkanı Frank-Jürgen Weise ile eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de komisyona çağrılabileceği açıklandı.

BAMF Başkanı Jutta Cordt ise 2000 yılından bu yana kabul edilen 18 bin iltica başvurusunun bir kez daha inceleneceğini duyurdu. Cordt incelemeler nedeniyle işlemdeki iltica başvurularının karara bağlanmasının zaman alacağını açıkladı. Federal dairede ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin çalışmaların uzamasına yol açmasının beklemedeki başvuru sayısının 50 binden 80 bine çıkmasına neden olabileceği belirtiliyor.

Kim sorumlu?

Hristiyan Demokrat Birlik partisinden Armin Schuster "iltica sahtekârlığından" Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'nin bütünüyle sorumlu tutulamayacağını, "işlem kalitesindeki açıkların" giderilmesi gerektiğini ve iltica işlemlerinin yeni yasal kurallara bağlanması gerektiğini söyledi. Koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin iç politika sözcüsü Burkhard Lischka iltica işlemlerindeki usulsüzlüklerden "ihbarları yıllarca kulak ardı eden" federal dairenin sorumlu olduğunu öne sürdü.

Muhalefet kanadı skandalla ilgili meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep ederken, Yeşiller Partili milletvekilleri komisyonun Bavyera'daki eyalet seçimleri sonrasına ertelenebileceğine dikkat çektiler. Sol Parti'nin iç politika sözcüsü Ulla Jelpke kurumun idari açıklarının giderilmesi gerektiğini belirtti ve mahkemeler tarafından bozulan iltica başvurularıyla ilgili olumsuz kararların arttığına işaret etti.

DW,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBen olsam beni bırakmazdımBen olsam beni bırakmazdım
İtalya'da erken seçim ihtimaliİtalya'da erken seçim ihtimali
Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldıKosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Real Madrid, Cristiano Ronaldo'yu sildi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

Tuncay Özkan'dan Şirin Payzın'a Erdoğan tepkisi: Böyle bir şey görmedim

İlginizi Çekebilir

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

Rusya'da uçak düştü: 1 ölü

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

İzlandalı Müslümanlar 22 saatlik orucu 18 saate indirme kararı aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık

Son dakika! Hamas'ın açıklaması şaşırttı: İsrail'le anlaştık

Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Kosova'da 42 bin kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

ABD'den Türkiye'ye F-35 şantajı: Yakın yerde tutmasını istemeyiz

ABD'den Türkiye'ye F-35 şantajı: Yakın yerde tutmasını istemeyiz

Ivanka Trump'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı! 'Göçmenlerle alay ediyor'

Ivanka Trump'ın paylaştığı fotoğrafa tepki yağdı! 'Göçmenlerle alay ediyor'

Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!

Son dakika! İsrail Gazze'ye harekat başlattı!

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma sağlanamadı

ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda anlaşma sağlanamadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.