Rüşvet karşılığı iltica hakkı skandalında özür

Binden fazla iltica başvurusunun kurallara aykırı olarak kabul edildiği ortaya çıkarılmıştı.Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer Göç ve Mülteciler Federal Dairesi'ndeki (BAMF) usulsüzlüklerden dolayı özür diledi. Seehofer Federal Meclis İçişleri Komisyonu'nun 5 saat süren toplantısının ardından verdiği demeçte "somut ve ciddi bir skandaldan" söz etti ve "hükümet adına özür dilediğini" söyledi.

Nisan ayında, BAMF'ın Bremen'deki şubesinde 2013 – 2016 yılları arasında en az bin 200 iltica başvurusu üzerinde kurallara aykırı işlem yapıldığı ortaya çıkarılmıştı. Şüpheliler hakkında "rüşvet" ve "sığınma başvurularının kötüye kullanılması suretiyle organize suç işlendiğine dair şüphe" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı. Meclis İçişleri Komisyonu'nun konuyla ilgili yeniden toplanabileceği ve kurumun eski başkanı Frank-Jürgen Weise ile eski İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere'nin de komisyona çağrılabileceği açıklandı.

BAMF Başkanı Jutta Cordt ise 2000 yılından bu yana kabul edilen 18 bin iltica başvurusunun bir kez daha inceleneceğini duyurdu. Cordt incelemeler nedeniyle işlemdeki iltica başvurularının karara bağlanmasının zaman alacağını açıkladı. Federal dairede ortaya çıkarılan usulsüzlüklerin çalışmaların uzamasına yol açmasının beklemedeki başvuru sayısının 50 binden 80 bine çıkmasına neden olabileceği belirtiliyor.