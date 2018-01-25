Rusya: 5 Türk üreticiden daha domates almaya başlayabiliriz

Rus Interfax haber ajansı, Rusya'nın mevcut Türk üreticilere ek olarak 5 Türk üreticiye daha domates ihraç yetkisi verebileceğini duyurdu.
Rus Gıda Güvenliği Kurumu'nun (Rosselkhoznadzor) konuyla ilgili kararı gelecek hafta vereceği belirtildi.
Rus Başbakan Yardımcısı Arkady Dvorkovich ise, üretici listesi genişletilse de Türkiye'den domates ithalatında var olan kotanın sabit kalacağını söyledi.
Rusya, geçen yıl Kasım ayında bazı Türk firmalarına toplam 50 bin ton domates ithalatına başlamıştı.
Reuters Rusya'nın hali hazırda 3 Türk firmadan domates satın aldığını, Anadolu Ajansı ise 4 Türk firmanın Rusya'ya domates sattığını yazdı.
Rusya'nın Kasım 2015'te bir savaş jetinin Türkiye tarafından düşürülmesinin ardından aldığı önlemler arasında domates ithalatının durdurulması da yer alıyordu. Türkiye bunun öncesinde Rusya'ya yaklaşık 350 bin ton domates ihraç ediyordu.
O dönemde yürürlüğe sokulan yaptırımların önemli bir kısmı kaldırılmış olmasına karşın domates ithalatı üzerindeki yasak devam ediyor.
Rusya, bunun gerekçesi olarak ilişkilerin sıkıntılı olduğu dönemde domates yetiştirilmesi için çiftçilere ciddi miktarlarda teşvik vermesini gösteriyor.
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