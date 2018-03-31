HABER

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2018 11:49 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; Rusya Dışişleri Bakanlığı, ülkede bulunan 50 İngiliz diplomatın daha sınır dışı edileceğini açıkladı. Rusya, Sergei Skripal'in zehirlenmesi ile başlayan krizde daha önce 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti

Son dakika! Rusya'dan misilleme! 50 İngiliz diplomat daha sınır dışı ediyor

Rusya ile İngiltere arasında yaşanan casus krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Moskova yönetimi, 50 İngiliz diplomatın daha ülkeden ayrılmasını istedi.

İngiltere'de eski Rus casusu Sergie Skripal ve kızı Yulia'nın zehirlenmesinin ardından İngiltere, Rusya'yı olaydan sorumlu tutarak 23 Rus diplomat için sınır dışı kararı almıştı. Rusya da İngiltere'nin kararının ardından 23 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

Rusya'nın 50 diplomat hakkında daha sınır dışı kararı vermesinina ardından, sınır dışı edilen İngiliz diplomatların sayısı 73'e çıkacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, kararın İngiltere'deki Rus diplomat sayısı ile Rusya'daki İngiliz diplomat sayısını eşitlemek için alındığını belirtti.

İngiltere'nin Rusya Büyükelçisi Laurie Bristow, Rusya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak karar kendisine iletildi ve diplomatların ülkeyi terk etmesi için 1 ay süre verildi.

Zaharova konuyla ilgili olarak, "Eşitlik istiyoruz. İngilizlerin, Ruslardan 50 fazla diplomatı var" ifadelerini kullandı.

Kriz büyüyor! Yayın hayatına son verdilerKriz büyüyor! Yayın hayatına son verdiler
'Kürtler olmadan imkansız''Kürtler olmadan imkansız'
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
rusya ingiltere Rusya ingiltere diplomat krizi

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Survivor'da ortalığı karıştıran sevinç gösterisi! 'O halatı beline dolarım sallana sallana...'

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Beyaz Show'da Seren Serengil ilişki sözleşmesiyle herkesi şaşırttı!

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Dört öğrencisiyle ilişkiye girmiş! Utanmaz öğretmenin savunması pes dedirtti

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Manisaspor, Elazığspor deplasmanına gitmek için uçak parası bulamadı

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Ünlü Konyaaltı Plajı, Hülya Koçyiğit’in damadının oldu!

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Akşener, Erdoğan’ı 5 puanla geçer! Olay açıklama

Okuyucu Yorumları 1 yorum
keşke sınır dışı etmeler yaka paça olsa. bir anlamı olurdu diye düşünüyorum. ülkeler bu duruma düşmemeye gayret ederdi belkide.
Diğer Haberler
Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Suudi Arabistan'a füze saldırısı!

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

Trump, YPG'ye yardımı dondurdu

BMGK'dan İsrail'e çağrı

BMGK'dan İsrail'e çağrı

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

Beyaz Saray'dan kritik görüşme sonrası açıklama

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

ABD'den Menbiç'e takviye: Konuşlandılar!

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

İkinci bir emre kadar kısıtlama getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.