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Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu

DÜNYA HABERLERİ  | 05.04.2018 22:06 | Son Güncelleme

Rusya Ana İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı İgor Kostyukov, ABD’nin Asya-Pasifik bölgesine 200 askeri tesis konuşlandırdığını, buralarda 400 bin asker olduğunu söyledi.

Rusya: ABD, Asya-Pasifik’te 400 bin askerlik birlik oluşturdu

Moskova’daki uluslararası güvenlik konferasında konuşan Kostyukov “ABD, planlarını gerçekleştirmek ve Asya-Pasifik bölgesinin her yerinde ani birlik konuşlandırmak amacıyla 400 bin kişilik bir birlik oluşturdu. Bölgede faaliyet gösteren 50’yi aşkın büyük askeri üs var. ABD’nin 200’ü aşkın askeri tesisi mevcut” dedi.

Kostyukov, Mariana Adaları’ndaki Andersen Hava Üssü’nde Pasifik Okyanusu semalarını devriye gezmek için ABD’ye ait 6 B-52 ve B-2 bombardıman uçağının bulunduğunu ve uçakların sayısının bazen 15’e ulaştığını vurguladı.

‘ABD’NİN SORUMSUZ DAVRANIŞLARI SİLAH YARIŞINA YOL AÇTI’

Beyaz Saray’ın ‘Kuzey Kore tehdidi’ unsurunu kullanarak müttefiklerini savunma harcamalarını arttırmaya ve yeni ABD yapımı silah almaya teşvik ettiğini belirten Kosytukov “ABD ve müttefiklerinin sorumsuz davranışları, Asya-Pasifik’te durumun, güç dengesinin bozulmasına, çeşitli sorunların ortaya çıkmasına ve silah yarışının başlamasına yol açtı” ifadelerini kullandı.

‘ABD BÖLGESEL TARTIŞMALARA OLABİLDİĞİNCE ÇOK ÜLKEYİ ÇEKMEYE ÇALIŞIYOR’

Kostyukov, ABD’nin bölgedeki etkisini arttırmak için olabildiğince çok Asya-Pasifik ülkesini bölgesel tartışmalara çekmeye çalıştığını vurguladı.

Kosytukov “ABD, sözde tarafsız aracı rolünü pekiştirmek için Çin’in Japonya ile, Vietnam’ın Filipinler ile olan bölgesel tartışmalarını diğer ülkelere de yaymaya çalışıyor” dedi. Kostyukov, ABD’nin böylece Pekin üzerinde etki kazanmaya ve diğer ülkeleri de işbirliğine çekmeyi amaçladığını da ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya ABD Amerika İgor Kostyukov

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
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