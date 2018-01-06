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Rusya: ABD dünyanın gözündeki güvenilirliğini kaybetti

DÜNYA HABERLERİ | 06.01.2018 12:09 | Son Güncelleme 57 dakika önce

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ocak (DHA) - Rusya ABD'nin İran'daki protestolar sebebiyle Birleşmiş Milletler Konseyi'ni bir araya getirmesini eleştirdi.

İran'da yaklaşık bir haftadır devam eden hükümet protestolara ilişkin olarak dünya genelinde birçok devlet İran yönetimine tepki gösterirken ABD İran'daki durumla ilgili acil bir konsey toplantısı düzenlenmesi için BM'e çağrıda bulundu. Rusya dahil olmak üzere diğer birkaç ülke ABD'nin bu toplantıya ön ayak olmasını eleştirdi.

İran ekonomisinin eleştirisiyle başlayan ve diğer kentlere yayılarak hükümet karşıtı gösterilere dönüşen protestolarla ilgili İran Elçisi Gholamali Khoshroo toplantıda, ABD'nin bu acil durum toplantısını düzenleyerek konseydeki kalıcı yerini suiistimal ettiğini ve "bütün dünyanın gözündeki ahlaki, politik ve yasal yetki ve güvenilirliğini kaybettiğini" belirtti.

ABD Elçisi Nikki Haley acil durum toplantısında İran'daki hükümet karşıtı protestoları "cesur insanların güç gösterisi" olarak yüceltirken Rusya Elçisi Vassily Nebenzia, konseyin İran'ın "içişlerine" karışmasının BM'e zarar verebileceğini söyledi.

ABD Elçisi Haley'nin çağrıda bulunduğu acil durum toplantısının düzenlenme sebebi, Washington'ın "İran'da kendileri için özgürlük, aileleri için adalet ve ulusları için onur arayan insanların yanında olduğunu" belirtmek için gösterilirken, Rusya Elçisi Nebenzia ABD'nin "tutumuna" göre, 2014 yılında ABD'nin Missouri eyaletinde, elinde silah olmadığı halde beyaz bir polis görevlisi tarafında öldürülen siyahi genç için neden bir acil durum toplantısı düzenlenmediğini sorguladı.

Toplantıda Fransa İran'ın içişlerine müdahale edilmesinin ilişkilere zarar verebileceğini ve İran'da protestoların endişe vermesine rağmen uluslararası barış ve düzeni bozacak bir seviyede olmadığını söyledi. Fransa Elçisi François Delattre uluslararası komitenin, Trump yönetiminin onaylamayı reddettiği İran nükleer programını acilen uygulaması gerektiğini belirtti.

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