Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.
"İMHA ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ"
Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.
Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.
HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR
ABD, Suriye'deki hedefleri, Akdeniz'deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk'lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan atılabiliyor.
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