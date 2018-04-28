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Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 28.04.2018 11:10 | Son Güncelleme

ABD'nin Nisan başında Suriye'deki Esad güçlerine yönelik düzenlediği operasyonda kullanılan Tomahawk füzelerinden biri infilak etmemiş olması üzerine Rus makamlar harekete geçti. Uzmanlar 'esir' olarak tanımladığı füzeyi deney tavşanı olarak kullanacak ve savunma mekanizmasını araştıracak.

Rusya, ABD'nin 1.6 milyon dolarlık füzesini esir aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye düzenledikleri füzeli saldırıda ele geçirilen füze parçalarının arasında arızalandığı için hedefine ulaşamayan bir Tomahawk füzesini incelemeye alıyor.

"İMHA ETMEYİ ÖĞRENECEĞİZ"

Sputnik'in haberine göre; Popular Mechanics uzmanları, ele geçirilen füzelerin gerçek değerinin, Moskova'nın rakibinin silahını inceleyerek onu imha etmeyi öğrenmesinden ibaret olduğunu ifade etti.

Ele geçirilen füzelerin ‘deney tavşanları' olarak kullanılacağı belirtilen haberde, öncelikle deneme standında füzenin hedefe kilitlenme sistemlerinin komutlarının incelendiğini ve bunun ‘esir füzenin' uzun ölümünün sadece başlangıcı olabileceği kaydedildi.

HER BİRİ 1.6 MİLYON DOLAR

ABD, Suriye'deki hedefleri, Akdeniz'deki gemilerinden attığı Tomahawk füzeleri ile vurdu. Her biri 1 milyon 590 bin dolar fiyata sahip füzelerden 59 adet ateşlendi. Nokta atışı yapabilen ve seyir füzesi sınıfındaki Tomahawk'lar gemi, denizaltı veya karada konuşlu fırlatıcılardan atılabiliyor.

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ABD Tomahawk

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Damla sakızı orucu bozar mı ?
@mutlubayam sana girsin çıksın yine bozulmazsın.
Aferin Ruslara. Amerikanın BOP planı Rusya sayesinde duvara tosladı.
BİZ ANCA BAKALIM
Adamsın Vladimir !
tersine mühendislik iyidir ancak savunma sanayii için tuzak olarakta kullanılabilir.
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