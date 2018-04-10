Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti

Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanımı soruşturması ve sorumluların belirlenmesi için Birleşmiş Milletler (BM) mekanizması kurulmasını talep eden tasarıyı veto etti.
ABD'nin Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesinde kimyasal silah kullanımına ilişkin bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) sunduğu tasarı Rusya'nın engeline takıldı.
RUSYA'NIN TEK OYU YETTİ
15 üyeli BMGK'de veto yetkisi bulunan Rusya ve konseyin geçici üyelerinden Bolivya tasarıya karşı çıkarken, veto yetkisi bulunan Çin çekimser kaldı.
BMGK'de bir tasarının kabul edilmesi için 15 üyeden en az 9'unun lehte oy vermesi ve daimi üyeler ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa'dan herhangi birinin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.
12. KEZ ESAD'A DESTEK ÇIKTI
Rusya, iç savaşın başından bu yana 12. kez Suriye karar tasarısını veto etmiş oldu.
ABD'nin tasarısı BM mekanizmasından Suriye'de hem kimyasal silah kullanımını soruşturma hem de sorumluların belirlemesini talep ediyordu.
TASARI İÇİN "ANARŞİ VE MANİPÜLASYON" DEDİ
Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, oylama öncesi konseyde yaptığı konuşmada, ABD'nin talep ettiği mekanizmanın bağımsız olmayacağını iddia ederek, bu tasarıyı ''anarşi ve manipülasyon'' olarak nitelendirdi.
ABD'DEN RUSYA'NIN TASARISINA RET
Rusya'nın Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarı, gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.
78 SİVİL HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesine 7 Nisan'da düzenlenen kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti. BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Duma'daki ''şüpheli'' kimyasal silah saldırısında ölenlerin sayısını ve saldırının sorumlularını BM'nin belirleyemediğini söylemişti.
İnsan Hakları izleme Örgütüne (HRW) göre ise Suriye'de en ölümcül kimyasal silah saldırısının yapıldığı 21 Ağustos 2013'ten, rejimin kuşatma altında tuttuğu Doğu Guta'da klor gazı kullandığı 25 Şubat 2018 tarihine kadar düzenlenen 85 kimyasal silah saldırısının çoğundan rejim sorumlu.
New York merkezli örgüt, 7 farklı kaynaktan alınan verilere dayandırılan bilgiler ve analizler sonucunda bu sonuca ulaşıldığını ve Suriye'de kimyasal silah kullanan tarafların tespiti amacıyla 2015 yılında oluşturulan BM misyonu JIM'in görev süresinin geçen yıl Rusya'nın vetosu üzerine yenilenememesinden bu yana Suriye rejiminin en az 5 kimyasal silah saldırısı düzenlemiş olabileceği ve bunları soruşturacak herhangi bir mekanizmanın bulunmadığı bildirmişti.
BM misyonu JIM, BMGK tarafından incelenmesi istenen kimyasal silah saldırılarını soruşturmuş ve daha önce de üç olayda Suriye rejiminin, bir olayda da terör örgütü DEAŞ'ın kimyasal silah kullandığını tespit etmişti.
BM misyonu, 26 Ekim 2017'de BMGK'ye sunduğu raporunda Suriye'nin kuzeyindeki Han Şeyhun'da en az 100 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan kimyasal silah saldırısının Suriye rejimi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu olayda sarin gazı kullanıldığını açıklamıştı.
Buna karşın rejimin 4 Nisan 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah kullandığını ortaya koyan BM raporunun sonuçlarını kabul etmeyen Rusya, söz konusu mekanizmanın görev süresinin yenilenmesini veto etmişti.
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