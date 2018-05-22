Rusya ABD Ürünlerine Kısıtlama Getiriyor

Rusya’da parlamentonun alt kanadı Duma, Amerika’ya ihracatı, Amerika’dan ve diğer ülkelerden de Rusya’ya ithalatı dondurabilecek geniş kapsamlı bir tasarıyı kabul etti.

Amerika’nın Rusya’ya yönelik son yaptırım dalgasına misilleme olarak Duma’dan geçirilen tasarı Rusya’daki Amerikan şirketleri için geniş ölçekli kısıtlamalar getiriyor. Tasarı Rusya Cumhurbaşkanı’nın düşman bir ülkeyle işbirliğini yasaklama ya da durdurma kararı alabilmesine izin veriyor.

Tasarının ilk hali, ilaç dahil birçok Amerikan malına ithalat yasağı getiriyor ve titanyum gibi Amerika için hayati ürünleri de ihracat kısıtlaması getiriyordu. Ancak Duma üyeleri tasarıyı oylamadan önce bu tür katı kısıtlamaları hafifletti.

Duma üyeleri, tasarının Amerika’ya daha fazla yaptırım uygulamaması için bir uyarı niteliği taşıdığı görüşünde.

Rusya, 2014’te Kırım’ı ilhak ettiği ve 2016’daki başkanlık seçimine müdahale ettiği şüphesi nedeniyle bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalmıştı.

