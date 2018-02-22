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Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

22.02.2018 19:12 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Suriye politikasını eleştirdi ve "ABD'nin PYD'yi de kapsayan provokatif eylemleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor" dedi.

Rusya: ABD ve PYD Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Washington'un Suriye politikasını eleştirdi ve "ABD'nin PYD'yi de kapsayan provokatif eylemleri Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit ediyor" dedi.

Moskova'da düzenlenen bir Orta Doğu konferansında konuşan Rus Dışişleri Bakanı, "Afrin'de yaşananları hepmiz biliyoruz. ABD'li meslektaşlarıma bir kez daha sesleniyorum: Ateşle oynamayı bırakın, kısa vadeli hesaplar yerine Suriye halkının uzun vadeli refahı için çaba gösterin" dedi.

ABD'nin Fırat Nehri'nin doğusunda IŞİD ile mücadele adı altında Suriye'yi bölecek eylemlere giriştiğini de savunan Lavrov, "IŞİD'le mücadele ettiklerini ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için çalıştıklarını söylüyorlar. Bu söylemlerin pratikte de hayata geçmesi gerekiyor" dedi.

Suriye'deki Kürt silahlı gücü YPG'nin ana gövdesini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG), ABD'nin de desteğiyle ülkenin doğusunda geniş bölgeleri IŞİD'den almıştı.

Suriye'de görev yapan ABD askerlerinin büyük bölümü de Fırat Nehri'nin doğusunda SDG'nin kontrolü altındaki üslerde bulunuyor.

Suriye

Afrin için müzakere çağrısı

"Kürtlerin kendi geleneklerine ve adetlerine göre yaşama haklarını her zaman destekledik. Ancak şu anda Kürtlerin emellerinin başka ülkelerin jeopolitik çıkarları uğruna istismar edildiğini görüyoruz" diyen Lavrov, Afrin konusunda tarafları müzakereye davet etti.

Lavrov, "Afrin'deki gelişmelerin tarafı olanları çatışmaları durdurup müzakerelere başlamaya çağırıyoruz" diye konuştu.

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