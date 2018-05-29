Rusya: ABD ve Ürdün ile Suriye toplantısı planlanıyor

Rusya, bölge konusunda ABD ile temasta olduğunu duyurdu.Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera bölgesine rejim güçleri tarafından askeri operasyon düzenleneceğine dair haberlerin ardından açıklamada bulunan Moskova, Washington ve Amman ile temas halinde olduklarını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mikhail Bogdanov, birbirinden farklı birçok silahlı grubun konuşlandığı bölge konusunda "Ürdünlüler ve Amerikalılarla temasların sürdüğünü" belirterek "Ortaklarımızla uygun bir düzeyde üçlü bir toplantı düzenlenmesi fikrini destekliyoruz. Ne kadar erken o kadar iyi" dedi.

Suriye'de Dera'yı da kapsayan güneybatı bölgesi ABD'yi yakından ilgilendiyor. Bölge geçen yıl ABD, Rusya ve Ürdün'ün garantörlüğünde "çatışmasızlık bölgesi" ilan edilmiş, böylece İsrail sınırı yakınlarındaki bu bölgede çatışmalar büyük ölçüde sonlandırmıştı. ABD geçen Cumartesi de bölgedeki ateşkes anlaşmasının Esad rejimi tarafından ihlal edilmesi durumunda "ciddi önlemler" alacağı uyarısında bulunmuştu.

"Hazırlıklar tamamlandı"