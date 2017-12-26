Rusya: ‘ABDKuzey Kore Görüşmelerine Arabulucu Olmaya Hazırız’

Kremlin, Rusya'nın iki tarafın da rızası olması halinde Kuzey Kore ve Amerika arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi.

Moskova uzun zamandır BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayarak nükleer füze denemelerine devam eden Kuzey Kore ve Amerika arasındaki gerilimi düşürmek için taraflara müzakere masasına oturmaları çağrısı yapıyor.

Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazartesi günü Washington ve Pyonyang'a görüşmelere başlamaları için çağrı yapmış ve Rusya'nın görüşmelere olanak sağlamaya hazır olduğunu kaydetmişti.

Trump'ın ön koşulu

Amerikalı diplomatlar her ne kadar Washington'un diplomatik çözümden yana olduğunu söyleseler de Başkan Donald Trump, Pyonyang'la müzakere masasına oturmanın ön şartının ülkenin nükleer silah programından vazgeçmesi olduğunu söylüyor.

Lavrov bugün telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Washington'un "agresif söyleminin” ve bölgedeki askeri varlığının Kore Yarımadası'nda gerilimi arttırdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.

"Yaptırırm dilinden hızla uzaklaşılmalı”