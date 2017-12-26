Rusya: ‘ABDKuzey Kore Görüşmelerine Arabulucu Olmaya Hazırız’

Kremlin, Rusya'nın iki tarafın da rızası olması halinde Kuzey Kore ve Amerika arasında arabulucu olmaya hazır olduğunu bildirdi.
Moskova uzun zamandır BM Güvenlik Konseyi kararlarını hiçe sayarak nükleer füze denemelerine devam eden Kuzey Kore ve Amerika arasındaki gerilimi düşürmek için taraflara müzakere masasına oturmaları çağrısı yapıyor.
Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Pazartesi günü Washington ve Pyonyang'a görüşmelere başlamaları için çağrı yapmış ve Rusya'nın görüşmelere olanak sağlamaya hazır olduğunu kaydetmişti.
Trump'ın ön koşulu
Amerikalı diplomatlar her ne kadar Washington'un diplomatik çözümden yana olduğunu söyleseler de Başkan Donald Trump, Pyonyang'la müzakere masasına oturmanın ön şartının ülkenin nükleer silah programından vazgeçmesi olduğunu söylüyor.
Lavrov bugün telefonla görüştüğü ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Washington'un "agresif söyleminin” ve bölgedeki askeri varlığının Kore Yarımadası'nda gerilimi arttırdığını ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi.
"Yaptırırm dilinden hızla uzaklaşılmalı”
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada "Yaptırım dilinden hızla uzaklaşılarak görüşmelere geçilmesi gerekliliğinin altı çizildi” denildi.
İki Kuzey Koreli daha yaptırım listesinde
Amerika Kuzey Kore'ye yönelik baskı politikasının son dalgası olarak iki Kuzey Koreli yetkiliyi daha yaptırım listesine dahil etti.
Amerikan Maliye Bakanlığı iki yetkilinin Kuzey Kore'nin füze programını sıvı yakıttan katı yakıta çeviren Kim Jong Sik ve kıtalararası balistik füze programının kilit isimlerinden Ri
Pyong Chol oldukları açıklandı.
Maliye Bakanı Steven Mnuchin, yaptığı açıklamada "Bakanlığımız, Kuzey Kore'nin balistik füze programının liderlerini hedef alarak Kuzey Kore'yi tecrit etmek için maksimum baskı kampanyası uyguluyor. Böylece nükleerden tamamen arınmış bir Kore Yarımadası hedefleniyor” ifadelerini kullandı.
BM Güvenlik Konseyi Cuma günü oy çokluğuyla Kuzey Kore'ye yönelik yeni ekonomik yaptırımlar kabul etmişti. Alınan önlemler arasında Kuzey Kore'nin rafine petrol ithalatına keskin kısıtlamalar getirilmesi, yurtdışında çalışan tüm Kuzey Korelilerin 12 ay içerisinde evlerine dönmeye zorlanması, Kuzey Kore'den makine parçaları ve elektrik teçhizatı gibi malların ihracatının yasaklanması var.
Kuzey Kore ise BM'nin bu kararını "savaş nedeni” olarak değerlendirmiş ve kararın tam ekonomik ablukaya eş değer olduğunu kaydetmişti.
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