Rusya: ‘ABD’nin Amacı IŞİD’le Mücadele Değil’

Suriyeli aktivistler ve kurtarma görevlilerine göre başkent Şam yakınında muhaliflerin elinde bulundurduğu doğu Guta’da hükümet güçleri tarafından düzenlenen saldırılarda biri çocuk ve diğeri doktor olmak üzere en az 19 sivil hayatını kaybetti.

Suriye resmi haber ajansı SANA’ya göre Deyrizor’a bağlı Kuşam kasabasında ABD tarafından gece düzenlenen saldırıda onlarca kişi hayatını kaybetti.

Açıklamada, “Saldırı göstermiş oldu ki ABD’nin Suriye’deki varlığının sebebi IŞİD ile savaşmak değil Suriye’nin ekonomik zenginliklerine el koymak” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’nin saldırısının Suriye hükümeti yanlısı 25 gönüllünün yaralanmasına neden olduğunu kaydetti.

Amerikan güçleri Suriye’nin petrol zengini Deyrizor’da hükümet yanlısı güçlere saldırı düzenlendi. ABD ordusundan yetkililere göre Esat yanlısı birlikler ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) saldırdı. Bunun üzerine ABD karşılık verdi, ABD’li yetkililere göre saldırıda yaklaşık 100 Esat yanlısı savaşçı öldürüldü.

400 bin nüfuslu doğu Guta’da yaşayanlar hükümet kuşatması nedeniyle yerlerinden ayrılamıyor. Bu kişilere gıda ve tıbbi malzeme ulaştırılamıyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlem örgütü ise ölen sivillerin sayısının 23 olduğunu, bunlardan en az üçünün çocuk, sekizinin kadın, birinin ise doktor olduğunu aktardı.

BM Güvenlik Konseyi’nin bugün Suriye’deki insani krizle ilgili alacağı brifingin ardından 30 günlük ateşkes çağrısı yapması bekleniyor.

“İstanbul’da Suriye zirvesi yapılacak”

Öte yandan Türk yetkililer Türkiye, Rusya ve İran liderlerinin İstanbul’da yapılacak bir toplantıda Suriye’deki barış sürecini görüşeceklerini kaydetti.

Türk yetkililere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin zirveye Perşembe günü yaptıkları telefon konuşmasında karar verdi.

Zirvenin ne zaman düzenleneceği ise henüz belli değil.

Yetkililer iki liderin Türkiye, Rusya ve İran arasındaki çatışmasızlık anlaşması kapsamında İdlib’te gözlem noktaları oluşturulması çabalarının hız kazanması konusunda da anlaşmaya vardıklarını aktardı.

Liderler günlerdir hava saldırılarına maruz kalan Şam’ın dışındaki doğu Guta’daki insani durumu da görüştü.