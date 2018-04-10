Rusya ABD'nin Suriye tasarısını veto etti

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için ABD'nin hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere Salı günü toplandı. Oturumda Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için BM'ye bağlı bir soruşturma mekanizması kurulmasını öngören tasarıyı veto etti. ABD'nin sunduğu tasarıya geçici üye Bolivya karşı çıktı, veto yetkisine sahip daimi üye Çin ise çekimser kaldı.

Ardından Rusya'nın hazırladığı, Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarı oylandı. Bu tasarı da gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

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Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üye ülkeden dokuzunun destek vermesinin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi daimi ülkelerin veto hakkını da kullanmaması gerekiyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye ile ilgili sunduğu karar tasarısıyla ilgili olarak "Bu karar tasarısı Konsey'in bu saldırıya (Duma) vereceği asgari tepki olur" diye konuştu.