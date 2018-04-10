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Rusya ABD'nin Suriye tasarısını veto etti

10.04.2018 23:59 | Son Güncelleme

Rusya BM Güvenlik Konseyi'nde ABD'nin Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulmasına dair sunduğu karar tasarısını veto etti.

Rusya ABD'nin Suriye tasarısını veto etti

BM Güvenlik Konseyi, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için ABD'nin hazırladığı karar tasarısını görüşmek üzere Salı günü toplandı. Oturumda Rusya, Suriye'de kimyasal silah kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için BM'ye bağlı bir soruşturma mekanizması kurulmasını öngören tasarıyı veto etti. ABD'nin sunduğu tasarıya geçici üye Bolivya karşı çıktı, veto yetkisine sahip daimi üye Çin ise çekimser kaldı.

Ardından Rusya'nın hazırladığı, Suriye'de kimyasal silah saldırısı soruşturması talep ettiği tasarı oylandı. Bu tasarı da gerekli olan 9 ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

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Güvenlik Konseyi'nde bir karar tasarısının kabul edilebilmesi için 15 üye ülkeden dokuzunun destek vermesinin yanı sıra ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa gibi daimi ülkelerin veto hakkını da kullanmaması gerekiyor. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylama öncesinde yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye ile ilgili sunduğu karar tasarısıyla ilgili olarak "Bu karar tasarısı Konsey'in bu saldırıya (Duma) vereceği asgari tepki olur" diye konuştu.

ABD'nin karar tasarısı

ABD'nin Güvenlik Konseyi'ne sunduğu dört sayfalık karar tasarısında Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği belirtilerek ve bu durum kınanıyordu. Tasarı aynı zamanda BM Bağımsız Soruşturma Mekanizması‘nın kurulmasını öngörüyordu.

Söz konusu mekanizmanın Suriye'de klor gazı ya da diğer kimyasal maddelerin kullanılıp kullanılmadığını araştırması isteniyordu. Bu görevi daha önce BM ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden uzmanlardan oluşan Ortak Soruşturma Mekanizması yürütüyordu. Ancak mekanizmanın görev süresi süresi geçen yıl Kasım ayında sona erdi. Rusya mekanizmanın görev süresinin uzatılmasını BM Güvenlik Konseyi'nde veto ederek durdurmuştu.

BMGK dün de Duma'yı görüştü

BM Güvenlik Konseyi Pazartesi günü de Duma'da yaşananları görüşmek üzere acil toplanmış, oturumda sert tartışmalar yaşanmıştı. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasili Nebenzia, Duma'da kimyasal saldırı düzenlenmediğini belirtirken ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Güvenlik Konseyi'nin tavrı ne olursa olsun ABD'nin Duma'da yaşananlara cevap vereceğini söylemişti.

Uzmanlar Duma'ya gidecek

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (KSYÖ) bugün yapılan açıklamada kimyasal saldırı düzenlendiği iddia edilen Doğu Guta'daki Duma'ya kısa süre içinde uzman gönderileceği belirtildi. Açıklamada uzmanların kimyasal saldırı iddialarını araştıracağı ve Suriye rejiminden gerekli hazırlıkları yapmasının istendiği ifade edildi. Ancak uzmanların Suriye'ye tam olarak ne zaman gideceği konusunda bilgi verilmedi.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiği iddialarının ardından KSYÖ uzmanlarını ülkesine davet etmişti. Aktivistler ve bazı sivil toplum kuruluşları, Suriye ordusunun Duma'ya kimyasal saldırı düzenlediğini ve saldırıda en az 42 kişinin öldüğünü, 500'den fazla insanın da yaralandığını öne sürüyor.

Trump Güney Amerika gezisini iptal etti

Washington da Suriye'deki gelişmeler nedeniyle alarmda. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Suriye konusunda önemli kararlar vereceğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'ın bu hafta Güney Amerika'ya yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, "Trump'ın ABD'nin Suriye'ye vereceği yanıtın belirlenebilmesi ve gelişmeleri takip etmek amacıyla ABD'de kalacağı" belirtildi.

dpa, AFP, rtr / HT, HS

© Deutsche Welle Türkçe

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