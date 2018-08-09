Rusya ABD'nin yaptırım kararına misilleme yapacak

Rus vekil Ryabukin'e göre ABD'ye roket motoru satışı engellenebilir.Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni yaptırım kararına karşı misillemeye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, Moskova yönetiminin misilleme tedbirleri için hazırlığa başladığını duyurdu.

ABD, Ağustos sonu itibarıyla Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye sokacağını açıklamıştı. Yaptırımlara gerekçe olarak eski Rus çift ajan Sergey Skripal ve kızının İngiltere'de zehirlenmesini göstermişti.

Zakharova Rusya'nın suçlanması için herhangi bir kanıt olmadığını ve yeni yaptırım kararı için bahane üretildiğini söyleyerek ABD'nin kararına tepkisini dile getirdi.

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Rus vekil: Roket motoru satışına engel gelebilir

ABD'nin yaptırım kararı ile ilgili Kremlin'den de bir açıklama yapıldı. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD'nin yaptırım kararı hakkında "kesinlikle hasmane" değerlendirmesinde bulundu ve iki ülke arasında yıpranan ilişkileri düzeltmek için umutlu olduklarını kaydetti.