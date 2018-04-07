Rusya: ABD’nin yaptırımlarına yanıtımız sert olacak

Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yaptırımlara "sert bir yanıt" vereceklerini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları genişletme kararına sert bir yanıt vereceklerini açıkladı. Moskova'dan yapılan açıklamada ''Rusya karşıtı bir saldırı'' olarak nitelendirilen bu ve benzeri yaptırımların yanıtsız bırakılmayacağının altı çizilerek, ''Rusya'nın bu tür yaptırımlar yoluyla benimsediği rotadan çıkarılmasına asla izin vermeyeceği'' vurgulandı. ''Washington, özel mülkiyete ve başkalarının parasına el koymanın hırsızlık anlamına geldiğini unutuyor'' denilen açıklamada, ''ABD'nin rakiplerini küresel piyasadan silmek için idari yöntemlere başvurduğu'' ifade edildi.

ABD'nin Rusya Büyükelçiliği de ''iki ülke arasındaki ilişkilere vurulmuş yeni bir darbe'' olarak nitelediği yaptırımların ''Rus halkını hedef aldığını ve toplumu bölmeyi amaçladığını'' açıklamıştı.

Washington, Cuma günü Rus hükümet yetkilieri, şirketleri ve yöneticilerine yönelik yaptırımlar listesini genişleterek, yedi Rus oligark, 17 hükümet yetkilisi ve 12 şirket hakkında daha yaptırım kararı almıştı.