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Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına misillemeye hazırlanıyor

13.04.2018 17:00 | Son Güncelleme

Milletvekilleri, ABD'nin geçen hafta duyurduğu yeni yaptırımlara misilleme olarak çeşitli ABD ürün ve hizmetlerinin ithalatını yasaklayan bir yasa tasarısı hazırladı.

Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına misillemeye hazırlanıyor

Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'da milletvekilleri, Washington'ın geçen hafta duyurduğu yeni yaptırımlara misilleme olarak, ABD'den çeşitli mal ve hizmetlerin ithalatını yasaklayan kapsamlı bir yasa tasarısı hazırladı.

Tasarı, gıdadan alkol ve tütüne, yazılımdan ilaç ve danışmanlık hizmetlerine birçok sektörü kapsıyor.

Rusya hükümeti, teklifi henüz sadece incelediğini ancak vekillerin ABD'ye bu şekilde yaptırımlarla yanıt verme isteğini de anlayışla karşıladığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, geçen hafta "Rus oligarklar ve onların kontrolünde bulunan şirketler", bazı Rus hükümet yetkilileri, bir Rus silah şirketi ve bir banka dahil toplam yirmiyi aşkın kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldıklarını açıklamıştı.

Rusya ise ABD'nin bu adımını "skandal" ve "yasa dışı" olarak nitelemişti.

Teklif olarak kalabilir

Rusya Parlamentosu'na sık sık yabancı devletlere bu gibi iddialı mesajlar veren teklifler gelse de, bunların çoğunun yasalaşmadan kaldığı biliniyor.

Reuters haber ajansının ulaştığı yasa tasarısı taslağında yaptırımlar, "ABD ve bazı diğer devletlerin dostane olmayan ve hukuk dışı eylemlerine bir yanıt" olarak niteleniyor.

Kremlin'e yakın vekillerin hazırladığı teklif, Duma'da önümüzdeki hafta görüşülecek.

ABD'nin kimyasal saldırı iddiaları sonrası Suriye'ye askeri müdahale sinyalini vermesi, iki ülke arasındaki gerilimi artırdı.

2014 yılında da Batılı ülkeler Ukrayna krizi sonrası Rusya'ya yaptırımlar uygulamış, Rusya ise karşılık olarak bu ülkelerin bazılarından belli gıdaların ithalatını yasaklamıştı.

Reuters'ın verilerine göre, Rusya 2017'de ABD'den 12,5 milyar dolar değerinde mal ithal etti. Bunlar arasında savaş uçakları, ilaç ve kimya sanayi ürünleri de var.

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