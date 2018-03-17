Rusya ABD'ye Kimyasal Saldırı Suçlamasını Sürdürüyor

Rusya Genelkurmay Başkanlığı, ABD’nin Suriye’de isyancı grupları kimyasal silahla saldırılar için eğittiğini öne sürdü.

İddiayı Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergei Rudskoi ortaya attı. ABD güçlerinin Suriye’ye füze saldırısı hazırlığında olduğuna dair işaretlerden endişe duyduklarını söyleyen Rudskoi,” "ABD'li eğitmenler El Tanf kenti civarında kimyasal silahlarla provokasyon gerçekleştirmeleri için bir grup savaşçıyı hazırladığı biliniyor" dedi.

Rus haber ajanslarına göre Sergei Rudskoi, konvoyların insani yardım kisvesi altında zehirli maddeleri Suriye’nin güneyine soktuğunu da savundu.

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı’nın bir iddiası da denizden gelecek olası saldırılarla ilgiliydi. Rudskoi, “Akdeniz’in doğusunda, Basra Körfezi’nde ve Kızıl Deniz’de bir grup uçak emisi kruz füzeleri taşıyor” dedi.