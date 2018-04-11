HABER

Rusya ABD'yi Suriye'de askeri müdahaleye karşı uyardı

11.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Rusya ABD'yi Suriye'de askeri müdahaleye karşı uyardı

Rusya, Suriye'de kimyasal silahlı saldırı iddialarının ardından ABD'yi askeri bir hamleden kaçınması konusunda uyardı.

Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya Salı akşamı "Şu anda geliştirmekte olduğunuz planlarınızdan kaçınmanızı istirham ediyorum" dedi ve "yasadışı askeri maceraların hukuki sorumluluğunun" ABD'ye ait olacağını söyledi.

Öte yandan Batılı ülkelerin liderleri ise kimyasal saldırı iddialarının ardından birlikte çalışma konusunda uzlaştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, olası bir saldırının Suriye hükümetine ait kimyasal tesisleri vuracağını söyledi.

Moskova'nın uyarısı Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu'nda (BMGK) Suriye üzerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından geldi.

BMGK'da Rusya'nın Suriye'ye yönelik araştırma tasarısını ABD, Fransa ve İngiltere, ABD'nin tasarısını da Rusya boykot etmişti. Moskova'nın BM Büyükelçisi Vasili Nebenzya, ABD'nin tasarısının Suriye'ye saldırının altyapısını oluşturma amacını taşıdığını savunurken ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley Rusya'nın tutumunun "rezalet" olduğunu söyledi.

Öte yandan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) kısa süre içinde Suriye'ye giderek incelemelerde bulunacağını açıkladı.

Örgüt kimyasal silah kullanıp kullanılmadığını araştıracak fakat bunu kimin kullanmış olabileceğine yönelik bir değerlendirmede bulunmayacak.

Askeri saldırı mümkün mü?

ABD Başkanı Donald Trump "güçlü bir yanıt" sözü verdi ve çeşitli askeri seçeneklerden bahsetti. Trump "hiçbir ihtimal olasılık dışı değil" diye konuştu ve planlara odaklanmak için hafta sonu Latin Amerika'ya yapacağı ilk resmi ziyareti iptal etti. Savunma Bakanı James Mattis de seyahat planlarını iptal etti.

BBC'nin Washington bürosundan Barbara Plett Usher, Trump'ın bu kararının sınırlı bir saldırı değil daha büyük bir operasyona işaret edebileceğini belirtiyor.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı da Suriye'ye olası bir saldırı nedeniyle Doğu Akdeniz'de uçuş yapacak hava yolu şirketlerine güvenlik uyarısında bulundu.

Geçen yıl Nisan ayında da Suriye'de Sarin gazlı bir saldırı gerçekleşmiş, bunun üzerine Trump Suriye'deki askeri üslere füzelerle saldırmıştı.

Ancak bu seferki saldırı girişimine Rusya'nın direnç göstermesi de mümkün. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, Rusya'da şahin milletvekillerinin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Suriye'ye saldırı düzenlemesi halinde ABD füzelerini vurma çağrısı yaptıklarını yazdı.

Erdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz varErdoğan'dan çok sert sözler: Cehenneme kadar yolunuz var
Canan Karatay yine ezber bozduCanan Karatay yine ezber bozdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Roma 3 - 0 Barcelona özet izle (Manchester City 1 - 2 Liverpool özet izle)

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

Facebook'tan Alaattin Çakıcı kararı!

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı

İran'da düşen Türk jeti ile ilgili açıklama! Kara kutu açıldı

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede

Suriye'den son durum! Fransız askeri devriyede

Suriye hava sahası trafiği durdu

Suriye hava sahası trafiği durdu

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.