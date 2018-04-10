Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!



Vladimir Chizhov Euronews’a yaptığı açıklamada, “Rusya’nın, ABD temsilcilerini, hem kamuoyu önünde hem de uygun kanallar üzerinden, bu saldırıların olması ve ister kasten ister başka türlü olsun Rus vatandaşlarına zarar gelmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağı yönünde uyardığını” belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov da gün içinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye hükümetine ait tesislere saldırması halinde Rusya’nın karşılık vereceğini kaydetmişti.

Gerasimov geçen ayki bir açıklamasında da, Rus askeri yetkililerinin Suriye tesislerinde mevcut olduğunu söylemiş ve “askerlere yönelik bir tehdidin oluşması halinde Rus silahlı güçlerinin gerek füzeler gerekse de bu füzeleri fırlatan taşıyıcılara karşı misilleme adımları atacağı” uyarısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, Esat rejiminin Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da sivillere karşı kimyasal saldırı düzenlendiği haberlerinin ardından Amerika’nın buna “kuvvetli” bir yanıt vereceğini belirtmişti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Suriye’deki kimyasal saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda gelecek günlerde ABD ve İngiltere’yle bir karar alacağını açıkladı.