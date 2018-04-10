HABER

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

DÜNYA HABERLERİ  | 10.04.2018 23:35 | Son Güncelleme

Rusya’nın Avrupa Birliği (AB) Temsilcisi, Moskova’nın ABD’yi Suriye’ye saldırmaması yönünde uyardığını söyledi.

Rusya ABD'yi uyardı: Suriye'yi vurursanız karşılık veririz!

voa
Vladimir Chizhov Euronews’a yaptığı açıklamada, “Rusya’nın, ABD temsilcilerini, hem kamuoyu önünde hem de uygun kanallar üzerinden, bu saldırıların olması ve ister kasten ister başka türlü olsun Rus vatandaşlarına zarar gelmesi halinde bunun ağır sonuçları olacağı yönünde uyardığını” belirtti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov da gün içinde yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye hükümetine ait tesislere saldırması halinde Rusya’nın karşılık vereceğini kaydetmişti.

Gerasimov geçen ayki bir açıklamasında da, Rus askeri yetkililerinin Suriye tesislerinde mevcut olduğunu söylemiş ve “askerlere yönelik bir tehdidin oluşması halinde Rus silahlı güçlerinin gerek füzeler gerekse de bu füzeleri fırlatan taşıyıcılara karşı misilleme adımları atacağı” uyarısında bulunmuştu.

Başkan Donald Trump, Esat rejiminin Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da sivillere karşı kimyasal saldırı düzenlendiği haberlerinin ardından Amerika’nın buna “kuvvetli” bir yanıt vereceğini belirtmişti.

Bu arada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Suriye’deki kimyasal saldırıya nasıl bir yanıt verileceği konusunda gelecek günlerde ABD ve İngiltere’yle bir karar alacağını açıkladı.

Macron, Duma’daki saldırıya “güçlü ve ortak bir yanıt” verilmesini istediğini söyledi.

Fransa’nın askeri bir adım atıp atmayacağı sorusu üzerine Macron, Fransa’nın ABD ve İngiliz müttefikleriyle birlikte teknik ve stratejik bilgileri konuşmaya devam edeceğini belirterek, “gelecek günlerde kararımızı açıklayacağız” dedi.

Herhangi bir adımın “kimyasal silahlar stokunu hedef alacağını” kaydeden Macron, Suriye’de kimyasal silah kullanımının Fransa açısından “kırmızı çizgi” olduğunu yineledi.

Macron, ABD Başkanı Donald Trump’la son iki günde iki kez telefonda görüşmüştü.

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın ofisinden yapılan açıklamada da, İngiltere, Fransa ve ABD liderlerinin Suriye’de kimyasal saldırıdan sorumlu olanlardan “hesap sorulmasını” sağlamaya kararlı olduğu vurgulandı.

May’in ABD Başkanı Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron’la telefon görüşmeleri yaptığı da belirtildi.

Doğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: VazgeçmeliDoğu Perinçek'ten Erdoğan'a çağrı: Vazgeçmeli
Trump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklamasıTrump'ın ardından Rusya cephesinden Doğu Guta açıklaması
İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Suriye

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Yeşim Salkım: 25 yıllık arkadaşımla seviştim

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

Süper Lig'de şoke eden şike iddiası! Eto'o...

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

"Maçı kaybedersek eşimi 1 haftalığına sana vereceğim"

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

Koca cinayetinde şok ifadeler: Kayınpederimi odamda yarı çıplak...

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Son dakika! Rusya ABD'ye anında karşılık verdi! Suriye alarmda

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Saddam'ın öldü denilen sağ kolu İbrahim el Duri, yıllar sonra ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Suriye açıklaması

İsrail, Filistinli genci vuran keskin nişancıya madalya verdi

İsrail, Filistinli genci vuran keskin nişancıya madalya verdi

Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti

Rusya, ABD'nin Suriye tasarısını BMGK'da veto etti

Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Zuckerberg: Hata yaptım, özür dilerim, yaşananlardan ben sorumluyum

Zuckerberg: Hata yaptım, özür dilerim, yaşananlardan ben sorumluyum

Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

Almanya'da askeri helikopter kaza yaptı: 1 ölü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.