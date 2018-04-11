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Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

DÜNYA HABERLERİ  | 11.04.2018 23:27 | Son Güncelleme

Rusya Parlamentosu Savunma Komitesi Başkanı emekli General Vladimir Şamanov, Moskova ile Washington'ı karşı karşıya getiren Duma krizinde Türkiye'nin arabulucu olduğunu duyurdu.

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya ve ABD Genelkurmay Başkanlıkları arasında yeni temasın başlatıldığını açıklayan Şamanov, “Genelkurmaylar arasında diyalog başladı. Temas Türkiye’deki meslektaşlarımız üzerinden sağlandı. Ayrıca NATO irtibat kanalları da kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

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