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Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı

DÜNYA HABERLERİ  | 25.04.2018 11:28 | Son Güncelleme

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport Başkanı Aleksandr Miheyev, Türkiye’ye sevk edilecek S-400 füze savunma sistemlerinin üretimine başladıklarını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

S-400 FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ

S-400, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem kruz hem de balistik füzeleri imha edebiliyor.

-Uzun menzilli izleme radarı, havadaki nesneleri takip ediyor ve gelen bilgiyi komuta aracına gönderiyor. Potansiyel hedefler, komuta arasında değerlendiriliyor.

-Hedef tanımlandıktan sonra komuta aracı füzenin fırlatılmasına karar veriyor.

-Fırlatmayla ilgili veriler, hedefe göre en iyi konumda bulunan fırlatma aracına gönderiliyor ve buradan karadan havaya füzeler gönderiliyor.

-Angajman radarı, füzenin hedefine ulaşmasına yardımcı oluyor.

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S-400'LERİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Şu anda dünyada kullanımda olan en iyi hava savunma sistemlerinden biri olarak gösterilen S-400, Rusya'nın Soğuk Savaş döneminde geliştirmeye başladığı füze savunma sisteminin dördüncü neslini temsil ediyor.

S-400'ün geliştirilmesine 1993 yılında başlandı. Ancak, özellikle Soğuk Savaş sonrası savunma sanayine uygulanan bütçe kesintileri nedeniyle tamamlanması oldukça uzun zaman aldı ve ancak yeni bir teknoloji olarak değil, eski sistemin devamı olarak geliştirilebildi.

Bu nedenle mevcut sistemde kullanılan teknolojinin yüzde 70 ile 80'i bir önceki model olan S-300'den alındı. Bunlar arasında füze depolama sandıkları, fırlatma rampaları ve radarlar bulunuyor.

Sistemin testlerine 1999 sonunda başlandı ve 2007 yılında faaliyete alındı.

Bu sistem, insanlı ya da insansız her türlü hava aracının yanı sıra hem seyir (cruise) hem de balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip. Azami menzili 400 kilometre, ulaşabildiği en yüksek irtifa da 30 kilometre.

Ayrıca, her hedefe iki füze kilitleyerek, eşzamanlı olarak 80 hedefi vurabiliyor.

En fazla 3 bin 500 kilometre uzaklıktan fırlatılan orta menzilli balistik füzeleri imha etme kapasitesine sahip.

Sistemin içinde yer alan bir füzenin ağırlığı 1,8 ton, uzunluğu sekiz metre ve çapı da yaklaşık 50 santimetre. Ayrıca 145 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye S-400

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Hayırlı olsun büyük devlet büyük lider
Bir an önce bitöeli ve ülkeye gelmeli o namlular kimler rahatsız ediyorsa onlarada dönmeli
Stoktan yollayınız sonra şu oldu bu oldu olmasın. AB ciddi olduğumuzu anlar belki.
Suriye'ye atılan ABD füzelerini durdurdu Türkiye'ye belli belirsiz bir zamanda geleni kesin durdurur
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