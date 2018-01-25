Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı, Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor" dedi.

'ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME PLANLARI, SİYASİ ÇÖZÜME KATKI SUNMUYOR'

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme planlarının çözüm çabalarına katkı sunmadığını belirten Zaharova, "ABD, Suriye'nin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ediyor. Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve soruna siyasi çözüm bulunmasına katkı sunmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.

'AFRİN HAREKATI YENİ VE TEHLİKELİ BİR MEYDAN OKUMA'

Diğer taraftan Zaharova, Türkiye'nin Afrin harekatını 'yeni ve tehlikeli bir meydan okuma' olarak niteledi. Zaharova, "Suriye toplumunun birliğini yeniden sağlama girişimleri, yeni ve tehlikeli meydan okumalarla karşı karşıya. Türk ordusunun Suriyeli muhalif birliklerle askeri operasyon düzenlediği Afrin'de de bu durum yaşanıyor" diye konuştu.