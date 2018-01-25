HABER

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

DÜNYA HABERLERİ | 25.01.2018 16:28 | Son Güncelleme 14 dakika önce

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Suriye'de izlediği yeni stratejinin ülkeyi bölmeye yönelik olduğunu ifade etti. Diğer taraftan Zaharova, Türkiye'nin Afrin harekatını 'yeni ve tehlikeli bir meydan okuma' olarak niteledi.

Rusya: Afrin Harekatı tehlikeli bir meydan okuma

Zaharova, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Standford'daki konuşmasının ardından ABD'li askeri kaynakların yaptığı, Suriye'nin kuzeyinde Washington yönetiminde Kürt ağırlıklı bir sınır güvenlik gücü kurulmasına ilişkin açıklamaları göz önünde bulundurulduğunda, ABD'nin yeni Suriye stratejisinin bu ülkenin bölünmesine yönelik olduğu görülüyor" dedi.

'ABD'NİN SURİYE'DEKİ ASKERİ VARLIĞINI SÜRDÜRME PLANLARI, SİYASİ ÇÖZÜME KATKI SUNMUYOR'

ABD'nin Suriye'deki askeri varlığını sürdürme planlarının çözüm çabalarına katkı sunmadığını belirten Zaharova, "ABD, Suriye'nin meşru olarak seçilmiş devlet başkanını iktidardan indirmeyi Suriye'deki amaçları arasında tutmaya devam ediyor. Washington'un bu egemen devletin topraklarındaki askeri varlığını kalıcı hale getirmek istediği açıklandı. Bu yaklaşımın uluslararası hukuka aykırı olduğuna ve soruna siyasi çözüm bulunmasına katkı sunmadığına eminiz" ifadelerini kullandı.

'AFRİN HAREKATI YENİ VE TEHLİKELİ BİR MEYDAN OKUMA'

Diğer taraftan Zaharova, Türkiye'nin Afrin harekatını 'yeni ve tehlikeli bir meydan okuma' olarak niteledi. Zaharova, "Suriye toplumunun birliğini yeniden sağlama girişimleri, yeni ve tehlikeli meydan okumalarla karşı karşıya. Türk ordusunun Suriyeli muhalif birliklerle askeri operasyon düzenlediği Afrin'de de bu durum yaşanıyor" diye konuştu.

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu
Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye Suriye mariya zaharova

En Çok Okunan Haberler

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

156 kadın kendilerini istismar eden adamla yüzleşti: Büyüdük ve dünyanı başına yıkıyoruz

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Trump - Erdoğan görüşmesi: Beyaz Saray 'yıkıcı söylemler kaygı verici' dedi, Türkiye 'Trump böyle bir ifade kullanmadı' diyor

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Yunanistan Başbakanı Çipras'tan son dakika 'Türkiye' açıklaması

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Beşiktaş'tan sonra Kadıköy... Yine gerginlik!

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Yıldırım'dan son dakika Afrin açıklaması

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Aşk haberleriyle gündemde olan Tamer Karadağlı trafikte kavga etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

Tek bir film ülkeyi karıştırdı! Hindistan’da onlarca kişi gözaltında!

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Son dakika! Almanya Türkiye'ye Leopard tank satışını durdurdu

Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni

Tek eşlilikten sıkıldılar! Sıra dışı aşk üçgeni

SZ: Adil Öksüz Almanya’da aranıyor

SZ: Adil Öksüz Almanya’da aranıyor

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

'Cin çıkarmak' için çocuğuna eziyet eden anneye istismar davası

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

Son dakika: Zeytin Dalı Harekatı'nda 7 YPG'li terörist yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.