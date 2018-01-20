Rusya: 'Afrin'deki Askerimizi Bölgeden Çekiyoruz'

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin yakınlarında bulunan birliklerini, Türkiye'nin operasyonunun başlaması sonrası geri çekmeye başladıklarını açıkladı. Rus haber ajanslarında yer alan bilgilere göre, bakanlık ‘olası kışkırtmalara mahal vermemek, Rus askerlerinin hayat ve sağlıklarını riske atmamak için Uzlaştırma Merkezi askerleri ve askeri polis Afrin'den çekilip Tel Adjer bölgesinde konuşlandırılacak' açıklaması yaptı. Bölgeden kaç adet Rus askerinin geri çekileceği konusunda bir bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğine yönelik haberleri yalanlamıştı.

Öte yandan Reuters haber ajansında yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Afrin operasyonun başladığı haberini aldığı belirtildi ve taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Rusya'nın Suriye'deki krizi çözüm tutumunda kararlı olduğu bu tutumun Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı içerdiği yer aldı.

Yine Reuters'da yer alan habere göre, RIA haber kanalına konuşan Rus parlamento üyesi Franz Klintsevich, Rusya'nın Suriye'yi demokratik olarak desteklediğini ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmalarını talep edeceklerini söyledi.