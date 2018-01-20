HABER

Rusya: 'Afrin'deki Askerimizi Bölgeden Çekiyoruz'

20.01.2018 20:06 | Son Güncelleme 6 saat önce

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin yakınlarında bulunan birliklerini, Türkiye’nin operasyonunun başlaması sonrası geri çekmeye başladıklarını açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin yakınlarında bulunan birliklerini, Türkiye'nin operasyonunun başlaması sonrası geri çekmeye başladıklarını açıkladı. Rus haber ajanslarında yer alan bilgilere göre, bakanlık ‘olası kışkırtmalara mahal vermemek, Rus askerlerinin hayat ve sağlıklarını riske atmamak için Uzlaştırma Merkezi askerleri ve askeri polis Afrin'den çekilip Tel Adjer bölgesinde konuşlandırılacak' açıklaması yaptı. Bölgeden kaç adet Rus askerinin geri çekileceği konusunda bir bilgi verilmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Cuma günü Birleşmiş Milletler'de yaptığı açıklamada Rus askerlerinin Afrin'den çekildiğine yönelik haberleri yalanlamıştı.

Öte yandan Reuters haber ajansında yer alan habere göre Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Moskova'nın Afrin operasyonun başladığı haberini aldığı belirtildi ve taraflara itidal çağrısı yapıldı.

Bakanlık açıklamasında, Rusya'nın Suriye'deki krizi çözüm tutumunda kararlı olduğu bu tutumun Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenlik haklarına saygı içerdiği yer aldı.

Yine Reuters'da yer alan habere göre, RIA haber kanalına konuşan Rus parlamento üyesi Franz Klintsevich, Rusya'nın Suriye'yi demokratik olarak desteklediğini ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını durdurmalarını talep edeceklerini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Afrin operasyonu başladı! Sınırda son dakika gelişmeleri (Zeytin Dalı Harekatı)

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Hülya Avşar'dan Gupse Özay'a ilginç soru 'Barış Arduç sana niye bakıyor?'

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Rusya'dan Afrin harekatına yönelik ilk açıklama!

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

Afrin harekatı başlar başlamaz HDP'den dikkat çeken mesaj

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray'ın yeni başkanı Mustafa Cengiz oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'nin terör ordusunun fotoğrafları ortaya çıktı!

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

ABD'den Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin ilk açıklama

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

Son dakika Afganistan'da otele saldırı!

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

New York Times: Türkiye ile ABD çatışabilir

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

Dünya medyası Afrin harekatını son dakika olarak duyurdu

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İran'dan Afrin açıklaması: Kongreyi etkileyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.