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Rusya: Akkuyu'ya yatırımcı bulunamazsa biz üstleniriz

06.04.2018 17:50 | Son Güncelleme

Temeli bu hafta atılan Akkuyu Nükeer Santrali'nin yüzde 49'u için yatırımcı arayışı devam ederken, Rusya Enerji Bakanı ülkesinin projeyi tek başına bitirebileceğini açıkladı.

Rusya: Akkuyu'ya yatırımcı bulunamazsa biz üstleniriz

Rusya Enerji Bakanı, bu hafta temeli atılan Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşasının, dış yatırımcı bulunamasa bile ülkesinin kendi imkanlarıyla bitirilebileceğini açıkladı.

Moskova'da konuşan Enerji Bakanı Aleksander Novak, şu ana kadar 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, dış yatırımcı bulunamaması durumunda santalin Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının yüklenicisi Rosatom'un Türkiye iştiraki olan "Akkuyu Nükleer" tarafından inşa edileceğini söyledi.

Türk ve Rus hükümetleri arasındaki anlaşma uyarınca Rusya'nın resmi nükleer enerji kurumu Rosatom'un uluslararası iştiraki olan JSC Rusatom Energo International şirketi, hisselerin yüzde 49'u için uluslararası yatırımcı arıyor.

Yap-İşlet-Devret modeliyle inşa edilen ilk nükleer santral

Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen nükleer santral projesinin ana üstlenicisi Rosatom, hükümetler arası anlaşma uyarınca hisselerinin yüzde 49'unun Temmuz 2017'de Cengiz Holding, Kolin ve Kalyon İnşaat şirketlerinin oluşturduğu bir konsorsiyuma satışını onaylamıştı.

Ancak bu yılın Şubat ayında Kolin ve Kalyon İnşaat'ın projeden çekildiklerini duyurmaları üzerine Rosatom'un CEO'su Aleksey Lihaçev, yüzde 49'luk hissenin satışının yüksek ihtimalle 2019'da gerçekleşmesini beklediklerini açıklamıştı.

Akkuyu Nükleer Santrali projesi tamamlandığında hisselerin yüzde 51'i Rus şirketlere, kalan yüzde 49'u da diğer yatırımcılara ait olacak.

DW,rtr/ÇÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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