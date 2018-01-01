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Rusya asılsız bomba ihbarlarına karşı harekete geçti

01.01.2018 19:58 | Son Güncelleme 4 saat önce

Rusya'da son günlerde 50 kentte 56 bomba ihbarında bulunuldu.

Asılsız bomba ihbarında bulunanların gelecekte daha sert cezalandırılması planlanıyor.Rusya'nın birçok kentinde anonim bomba ihbarları sürüyor. Rus haber ajansı Ria Novosti güvenlik çevrelerine dayandırarak verdiği haberinde, son günlerde 50 kentte toplam 56 bomba ihbarında bulunulduğunu duyurdu.

Yaklaşık 14 bin insanın alışveriş merkezleri, tren garları ve kamuya açık diğer binaları bu ihbarların ardından güvenlik gerekçesiyle boşaltmak zorunda kaldığı belirtildi.

Rusya'da aylardır güvenlik güçlerine neredeyse her gün isimsiz bomba ihbarı yapılıyor. Bugüne dek ihbarların hiçbirisi gerçek çıkmadı, güvenlik birimleri ihbarların yapıldığı yerlerde yapılan aramalarda bombaya rastlamadı. İhbarların kaynağı ise bilinmiyor.

Güvenlik birimlerinin tahminlerine göre söz konusu ihbarlar sadece başkent Moskova'da 2 milyon 200 bin euroya mal oldu.

Kremlin yönetimi bomba ihbarlarını, "telefon terörizmi" diye nitelendirip kınarken, Rusya medyası olası bir hacker saldırısı olabileceği yorumunu yapıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in pazar günü imzaladığı yasa, asılsız bomba ihbarlarında bulunanların gelecekte daha sert ceza almasını öngörüyor. Buna göre gelecekte bu kişiler 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilecek.

DPA, HT/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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