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Rusya Avrasya Ekonomi İşbirliği başkanı oldu

DÜNYA HABERLERİ | 02.01.2018 10:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak (DHA) - Avrasya Ekonomi İşbirliği başkanı, 2018 yılı için Rusya oldu.

Rusya'nın başkanlık yaptığı konseyler arasında, Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi, Avrasya Hükümetler arası Konseyi, Avrasya Ekonomi Komisyonu Konseyi de bulunuyort.

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