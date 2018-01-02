Rusya Avrasya Ekonomi İşbirliği başkanı oldu

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 2 Ocak (DHA) - Avrasya Ekonomi İşbirliği başkanı, 2018 yılı için Rusya oldu.
Rusya'nın başkanlık yaptığı konseyler arasında, Yüksek Avrasya Ekonomi Konseyi, Avrasya Hükümetler arası Konseyi, Avrasya Ekonomi Komisyonu Konseyi de bulunuyort.
Dışişleri'nden son dakika İran açıklaması: Haberlerden endişe duyulmaktadır
TSK'ya 43 bin personel alınacak
Yunanistan skandal 'darbeci askerler' kararında ısrarlı: Türkiye'ye vermeyeceğiz!
Mersin'de çalılıklarda insan kemikleri bulundu
Güney Kore'den Kuzey Kore yönetimine sürpriz olimpiyat teklifi!
Kocasını bıçakladı ifadesi şaşırttı
Derin dekolteli elbise, iç çamaşırlı poz derken...
Saçlarını sattı, ev aldı
YSK'dan İYİ Parti'ye ret
Okuyucu Yorumları 0 yorum