Rusya: Avrupalılar, ABD'nin şantajı yüzünden diplomatlarımızı sınır dışı ediyor

Olayın ardından 20'den fazla ülke 100 civarı Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı. Bu kadar büyük çapta bir diplomatik sınır dışı kararının daha önce görülmediği belirtiliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, eski Rus ajanı Sergey Skripal'e yönelik İngiltere'de düzenlenen suikast girişimine karşılık olarak Rus diplomatlarının sınır dışı edilmesi konusunda ABD'nin ülkelere "çok büyük bir şantaj" uyguladığını öne sürdü.

Rusya ise suçlamaları reddediyor.

Lavrov: Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldı

Bakan Lavrov, sınır dışı kararlarından özellikle Washington'ı sorumlu tutu.

Lavrov, "Ne zaman bu veya şu ülkeden bir ya da iki diplomat sınır dışı edilse, kulaklarımıza özürler fısıldanırken, biliyoruz ki bu çok büyük bir baskının, çok büyük bir şantajın sonucu. Maalesef bu Washington'ın uluslararası alanda kullandığı ana araç haline geldi" dedi.

"Pek çok kez modern dünyada, modern Avrupa'da sadece birkaç bağımsız ülke kaldığını vurguladığımızda haklı olduğumuz sonucunu görmezden gelmek zor" ifadelerini de kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, Rus lider Putin'in misilleme için bir dizi seçeneği gözden geçireceğini söyledi.

Rus senatör Vladimir Dzhabarov'un ABD'nin 60 Rus diplomatı sınır dışı etme kararına "kısasa kısas" şeklinde yanıt verileceğini söylediği de belirtiliyor.

Rusya'nın ABD büyükelçiliği, Seattle'daki Rus Konsolosluğu'nun kapatılmasıyla ilgili Twitter'dan bir anket düzenledi.

"Ankette karar size kalsaydı Rusya'daki hangi konsolosu sınır dışı ederdiniz?" denilerek Rusya'daki Amerikan konsolosları sıralandı.