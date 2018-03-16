Rusya: Batılı devletler teröristleri koruyor

Üçlü görüşmenin ana gündem maddelerinin başında, Rusya destekli rejim güçlerinin muhaliflerin elinden geri almak için yaklaşık bir aydır operasyon gerçekleştirdiği Doğu Guta geliyordu. Astana sürecinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen Doğu Guta'da Heyet Tahrir Şam mensupları da bulunuyor. Ancak Esad rejimi ve Rusya, muhaliflerle Şam arasındaki ateşkes anlaşmasına taraf olmayan aşırı grupların varlığını gerekçe göstererek bu bölgeyi bombalamaya devam ediyor.

Astana'daki görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarınca imzalanan ortak bildiride, üç ülkenin Heyet Tahrir Şam ile El Kaide bağlantılı diğer grupları tasfiye etme konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Batı'nın Suriye'deki krize "tek taraflı" baktığını söyledi. Rus bakan "Batılı meslektaşlarının", "teröristleri ve savaşma potansiyellerini" korumaya çalıştığını iddia etti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad'a bağlı güçlerin, kuşatma altındaki Doğu Guta'nın yüzde 70'den fazlasında kontrolü sağladığını belirtiyor. Gözlemevi'nin verilerine göre, rejim güçlerinin 18 Şubat'tan beri sürdürdüğü operasyonda, Doğu Guta'da beşte biri çocuk olmak üzere yaklaşık bin 260 sivil hayatını kaybetti.

"Teröristleri nasıl ayırt edebileceğimizi ele aldık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Astana'daki basın toplantısında, Doğu Guta'daki son gelişmelerin Türkiye için "endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

"Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Bugün orada ateşkesin nasıl sağlanabileceğini ve teröristleri masum sivillerden ve ılımlı güçlerden nasıl ayırt edebileceğimizi ele aldık. Samimi ve ortak çabalarımızla Suriye'de siyasi çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz" dedi.

DW,AFP/CÖ,BK

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