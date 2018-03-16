HABER

Rusya: Batılı devletler teröristleri koruyor

16.03.2018 20:00 | Son Güncelleme

Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Batılı devletleri Suriye'de El Kaide bağlantılı grupları korumaya çalışmakla suçladı.

Rusya: Batılı devletler teröristleri koruyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk ve İranlı mevkidaşlarıyla düzenlediği basın toplantısında, Batı'nın Suriye'deki krize "tek taraflı" baktığını söyledi. Rus bakan "Batılı meslektaşlarının", "teröristleri ve savaşma potansiyellerini" korumaya çalıştığını iddia etti.

Bu kapsamda, El Kaide'nin eski Suriye kolu El Nusra Cephesi mensuplarınca kurulan Heyet Tahrir Şam'ı örnek gösteren Lavrov, söz konusu grubun "Batılı yönetmenlerce çekilen senaryoda rol aldığını" öne sürdü.

Astana'daki görüşmenin ardından Türkiye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarınca imzalanan ortak bildiride, üç ülkenin Heyet Tahrir Şam ile El Kaide bağlantılı diğer grupları tasfiye etme konusundaki kararlılığı vurgulandı.

Doğu Guta'daki gelişmeler

Üçlü görüşmenin ana gündem maddelerinin başında, Rusya destekli rejim güçlerinin muhaliflerin elinden geri almak için yaklaşık bir aydır operasyon gerçekleştirdiği Doğu Guta geliyordu. Astana sürecinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen Doğu Guta'da Heyet Tahrir Şam mensupları da bulunuyor. Ancak Esad rejimi ve Rusya, muhaliflerle Şam arasındaki ateşkes anlaşmasına taraf olmayan aşırı grupların varlığını gerekçe göstererek bu bölgeyi bombalamaya devam ediyor.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad'a bağlı güçlerin, kuşatma altındaki Doğu Guta'nın yüzde 70'den fazlasında kontrolü sağladığını belirtiyor. Gözlemevi'nin verilerine göre, rejim güçlerinin 18 Şubat'tan beri sürdürdüğü operasyonda, Doğu Guta'da beşte biri çocuk olmak üzere yaklaşık bin 260 sivil hayatını kaybetti.

"Teröristleri nasıl ayırt edebileceğimizi ele aldık"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Astana'daki basın toplantısında, Doğu Guta'daki son gelişmelerin Türkiye için "endişe kaynağı" olduğunu söyledi.

"Doğu Guta'da ateşkes rejimiyle uyumlu şekilde çatışmaların sona erdirilmesi acil bir ihtiyaçtır" ifadesini kullanan Çavuşoğlu, "Bugün orada ateşkesin nasıl sağlanabileceğini ve teröristleri masum sivillerden ve ılımlı güçlerden nasıl ayırt edebileceğimizi ele aldık. Samimi ve ortak çabalarımızla Suriye'de siyasi çözüme ulaşılabileceğine inanıyoruz" dedi.

DW,AFP/CÖ,BK
© Deutsche Welle Türkçe

Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!Roket teknolojisi ile üretildi! Uzay kalbi!
'35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı''35 bin terörist tünellerden Türkiye'ye sıçrayacaktı'
TSK'dan Afrin açıklamasıTSK'dan Afrin açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Migros, Uyum Marketi 105 milyon TL'ye aldı

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Akit TV yorumcusu Ali Tarakçı'dan olay sözler: AK Parti içinde Erdoğan'dan rahatsız olanlar var!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

Canlı yayında bomba iddia: AK Parti’nin adayı Ahmet Davutoğlu!

İlginizi Çekebilir

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Almanya, Fransa, İngiltere ve ABD'den Rusya'ya karşı ortak bildiri!

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

Rusya'da gökten altın ve gümüş külçeleri yağdı

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

İngiltere BMGK'yı Rusya toplantısına çağırdı! Moskova'dan jet yanıt geldi

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

ABD Başkanı Trump, Rex Tillerson'ı görevden aldı! Başbakan'dan ilk açıklama

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Ünlü fizikçi Stephen Hawking hayatını kaybetti! Stephen Hawking kimdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
BM'den son dakika Afrin açıklaması! Rakam verdi!

BM'den son dakika Afrin açıklaması! Rakam verdi!

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Metrodaki patlamanın görüntüleri ortaya çıktı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

Anarşistler Alman konsolosluğunu işgal edip PKK bayrağı astı

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

İngiltere'den skandal Türkiye kararı! Süresiz otuma iznini kaldırdılar

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

Suriye'de büyük katliam! Onlarca ölü var

'Sıfır beden tarikatı'na operasyon

'Sıfır beden tarikatı'na operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.