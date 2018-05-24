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Rusya Bir Kez Daha Yalanladı: ‘Yolcu Uçağını Biz Düşürmedik’

24.05.2018 18:01 | Son Güncelleme

2014 yılında Malezya’ya ait bir yolcu uçağının Ukrayna’nın doğusunda düşürülmesini inceleyen uluslararası ekip kazanın nedeninin Rusya’dan fırlatılan bir füze olduğunu açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, iddiayı derhal yalanladı

Rusya Bir Kez Daha Yalanladı: ‘Yolcu Uçağını Biz Düşürmedik’

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna’nın doğusunda 2014 yılında düşürülen MH17 sefer sayılı Malezya’ya ait yolcu uçağıyla ilgili iddiaları reddetti.

Bakanlık, Rus ordusunun uçağın düşürülmesiyle herhangi bir ilgisinin olmadığını belirtti.

2014 yılında, MH17 sefer sayılı Malezya’ya ait yolcu uçağının Amsterdam-Kuala Lumpur seferi yaparken

Ukrayna’nın doğusunda düşürülmesini inceleyen uluslararası soruşturma ekibi bugün uçağın bir Rusya’dan gönderilen bir füzeyle düşürüldüğünü belirlediğini açıklamıştı.

Hollandalı müfettiş Wilbert Paulissen, ortak soruşturma ekibinin MH17’yi düşüren BUK-TELAR füzesinin Rusya’nın Kursk bölgesindeki Hava Savunma Füze Tugayı’ndan geldiği sonucuna vardığını kamuoyuna duyurdu.

Hollanda’nın liderliğini yaptığı soruşturmada olayda aktif olarak dahil olduğu belirtilen 100 kişiye odaklanılmış durumda. Ancak soruşturmacılar isimleri kamuoyuna açıklamış değiller.

Soruşturmada Orion ve Delfin takma adlarını kullanan iki kişi olayın öncesi ve sonrasındaki konuşmalarından yola çıkılarak baş şüpheliler arasına alınmıştı.

Soruşturma heyetinin başkanı Fred Westerbeke, bugün yaptığı açıklamada soruşturmanın son aşamasına gelindiğini ancak hala yapılması gerekenler olduğunu da kaydetti.

Hollandalı yetkililer, ortak soruşturmayı yürüten ülkelerin kararıyla, yakalanacak şüphelilerin Hollanda’da yargılanacağını açıkladı.

Son zamanlarda MH17 ile ilgili olarak Moskova’da görüşmelerde bulunan Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, Perşembe günü yapılan açıklamaları bulmacanın önemli parçası olarak niteledi.

Kurbanların yakınları ise Rus halkına açık mektup yazdı.

Novaya Gazeta’da yayınlanan mektupta, Rus hükümetine soruşturmayla tam işbirliği yapma çağrısı yapıldı, sorumluların belirlenmesi ve yargılanması istendi.

Malezya Hava Yolları’na ait Boeing 777 tipi uçak Amsterdam’dan Kuala Lumpur’a doğru uçarken Ukrayna’nın doğusunda parçalara ayrılmıştı.

Çoğunluğu Hollandalı uçaktaki 298 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti. Uçakta aralarında Avustralyalı, İngiliz, Malezya ve Endonezyalıların da bulunduğu 17 ülkeden insanlar bulunuyordu.

Soruşturmacılar daha önce uçağın Rus yapımı ve Rusya’dan getirilen ve Ukrayna topraklarından ateşlenen BUK füze sistemiyle düşürüldüğünü belirtmişti. Ancak tetiği kimin çektiğini belirtmemişlerdi.

Moskova, olaya dahil olmadığını belirtiyor suçu Kiev’e yüklüyordu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroshenko kısa sürede Hollanda savcılığının uçağın düşürülmesine karışanlarla ilgili soruşturma başlatmasını beklediğini söyledi.

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