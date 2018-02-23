Rusya BM'deki Suriye'de ateşkes tasarısında değişiklik istiyor

Ancak ateşkesin, IŞİD, El Kaide ve El Nusra için geçerli olmayacağı vurgulanıyor.

Bunun 48 saat ardından da yaralıları ve hastaların tahliyesiyle, gıda dağıtımının başlatılması planlanıyor.

Kuveyt ve İsveç'in sunduğu tasarı, tasarının geçmesinden sonraki 72 saat içinde ülke genelinde 30 günlük bir ateşkes yapılmasını istiyor.

Suriye'de muhaliflerin elindeki Doğu Guta'daki sivillerin yoğun bombardıman altına alınmasının ardından Suriye'de bir ateşkes yapılması çağrıları artmıştı.

Konseyin acil toplantısında konuşan Rus Büyükelçi "popülist" değil "uygulanabilir" adımlar atılması çağrısı yaptı.

Tasarıda ayrıca taraflara, hastaneler ve okullar da dahil sivil yerlerde askeri mevziler kurulmaması ve yoğun nüfuslu bölgelerdeki kuşatmaların kaldırılması çağrısı yapılıyor.

ABD, İngiltere ve Fransa tasarının vakit kaybedilmeden kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya'nın itirazları ne?

BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkına sahip beş daimi üyeden biri olan Rusya'nın BM Büyükelçisi, sahada uygulanabilecek bir şeyler yapılması gerketiğini vurguladı.

Büyükelçi Nebenzia "Ateşkes ilke olarak büyük bir önem taşıyor ve sadece insani yardım dağıtımı için yapılmamalı. Mesele bunun nasıl başarılacağı. İhtiyaç duyduğumuz şey sembolik adımlar, karar almış olmak için karar almak değil, önlemlerin sahadaki koşullarla orantılı olması" dedi.

ABD'nin BM Büyükelçi Yardımcısı Kelley Curie ise Rusya'yı Doğu Guta'daki çatışmaları durdurmak için atılan "her anlamlı çabaya" engel olmakla suçladı.

Doğu Guta'da durum nasıl?

Suriye hükümeti güçleri art arda beş gündür hava ve topçu saldırıları düzenliyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ölü sayısının en az 403'e çıktığını, Perşembe günü 43 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.