Rusya BMGK'da İran'ı hedef alan Yemen tasarısını veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) İran'ı Yemen'e yönelik silah ambargosunu delmekle eleştiren tasarıya Rusya'dan veto geldi.
Tasarıda İran, silahlarının Yemen'deki isyancı Şii Husilerin eline geçmesini engelleyememekle suçlanıyordu.
Öte yandan Rusya'nın hazırladığı, Yemen'e yönelik silah ambargosunun bir yıl daha uzatılmasını öngören tasarı oy birliği ile kabul edildi.
ABD başta olmak üzere BMGK'daki Batılı ülkeler İran'ı Yemen'deki isyancı Husileri desteklemekle suçluyor. ABD aylardır BM'nin İran'ı Yemen konusunda kınaması için lobi çalışması yapıyordu.
Rusya'nın vetosu bu anlamda ABD'nin girişimlerine bir darbe olarak görülüyor.
İngiltere tarafından ABD ve Fransa'ya da danışarak kaleme alınan tasarıda İran, füze ve insansız hava araçlarının isyancıların eline geçmesini engellemeyerek, Yemen'e yönelik silah ambargosunu delmekle eleştiriliyordu.
ABD geçen Aralık ayında Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a atılan füzelerin de İran izleri taşıdığını iddia etmişti.
Rusya ise füzelerin İran yapımı olduğu iddialarına şüpheyle yaklaştığını açıklamıştı.
İran Yemen'deki isyancıları silahlandırdığı iddialarını reddediyor.
Yemen'de isyancı Şii Husiler ile hükümet güçleri arasında iç savaş sürerken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon 2015 yılında Husilere yönelik hava saldırılarına başlamıştı.
BMGK'da bir tasarının kabul edilebilmesi için 9 geçer oy alması ve daimi üyeler olan Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere tarafından veto edilmemiş olması gerekiyor.
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