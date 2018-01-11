Rusya Büyükelçiliğinin Sokağına Öldürülen Rus Muhalefet Liderinin Adı Verilecek

Başkent Washington belediye meclisi, Rusya Büyükelçiliği önünden geçen sokağa üç yıl önce öldürülen Rus muhalefet lideri Boris Nemtsov'un adını verme kararı aldı.

Washington belediye meclisinde oybirliğiyle alınan kararın yürürlüğe konması için nihai yasa haline gelmesi beklenecek. Ad değişikliği 25 km uzunluğundaki işlek Wisconsin Caddesi üzerinde, yalnızca Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki bölümü kapsayacak.

Karar bazı Rus politikacıları kızdırsa da, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov sokak ismi değiştirme kararının "yerel yetkililere ait bir karar” olduğunu söylemekle yetindi. Peskov, bununla birlikte kararın "en ılımlı ifadeyle, (ABD'yle) ilişkilerin hala istenilen düzeyde olmadığı bir döneme denk gelmesine” de dikkati çekti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Moskova'da Kremlin Sarayı'nın hemen yakınında bir köprü üzerinde yürürken kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Suikastla ilgili olarak geçen yıl beş Çeçen hüküm giydi, ancak cinayeti işleyenin kimliği belirlenemedi. Nemtsov'un ailesi suikastla ilgili yürütülen adli soruşturmayı tatmin edici bulmadığını açıklamıştı.