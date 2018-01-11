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Rusya Büyükelçiliğinin Sokağına Öldürülen Rus Muhalefet Liderinin Adı Verilecek

11.01.2018 07:27 | Son Güncelleme 6 saat önce

Başkent Washington belediye meclisi, Rusya Büyükelçiliği önünden geçen sokağa üç yıl önce öldürülen Rus muhalefet lideri Boris Nemtsov’un adını verme kararı aldı.

Başkent Washington belediye meclisi, Rusya Büyükelçiliği önünden geçen sokağa üç yıl önce öldürülen Rus muhalefet lideri Boris Nemtsov'un adını verme kararı aldı.

Washington belediye meclisinde oybirliğiyle alınan kararın yürürlüğe konması için nihai yasa haline gelmesi beklenecek. Ad değişikliği 25 km uzunluğundaki işlek Wisconsin Caddesi üzerinde, yalnızca Rusya Büyükelçiliği'nin önündeki bölümü kapsayacak.

Karar bazı Rus politikacıları kızdırsa da, Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov sokak ismi değiştirme kararının "yerel yetkililere ait bir karar” olduğunu söylemekle yetindi. Peskov, bununla birlikte kararın "en ılımlı ifadeyle, (ABD'yle) ilişkilerin hala istenilen düzeyde olmadığı bir döneme denk gelmesine” de dikkati çekti.

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi Boris Nemtsov, 27 Şubat 2015'te Moskova'da Kremlin Sarayı'nın hemen yakınında bir köprü üzerinde yürürken kimliği belirsiz silahlı saldırganlar tarafından vurularak öldürülmüştü.

Suikastla ilgili olarak geçen yıl beş Çeçen hüküm giydi, ancak cinayeti işleyenin kimliği belirlenemedi. Nemtsov'un ailesi suikastla ilgili yürütülen adli soruşturmayı tatmin edici bulmadığını açıklamıştı.

1990'lı yıllarda başbakan yardımcılığı da yapan Nemtsov, suikasttan önce Rusya'nın Ukrayna'daki askeri müdahalesini protesto etmek amacıyla hükümet aleyhtarı büyük bir gösteri düzenleme çağrısında bulunmuştu. Kremlin suikastta parmağı olduğu iddialarını reddetti.

Washington Belediyesi yetkilileri, yeni sokak adının yürürlüğe girmesinin Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Alt Komitesi tarafından onaylanması gerektiğini belirtse de, belediye meclisi üyeleri suikastın üçüncü yıldönümünde Rusya büyükelçiliğinin karşısındaki sokakta sembolik bir törenle "Boris Nemtsov Plaza” yazılı yeni sokak tabelasını dikmeye hazırlanıyor.

​Geçen yıl Florida Cumhuriyetçi Senatörü Marco Rubio tarafından Senato'ya sunulan benzer bir tasarıda da Rusya Büyükelçiliği'nin posta adresinin 1 Boris Nemtsov Plaza olarak değiştirilmesi önerilmişti. Adresin bulunduğu kapalı kompleks, Rusya büyükelçilik ve konsolosluk binalarının yanı sıra, büyükelçilik konutunu da kapsıyor.

Benzer bir karar önceki gün Türkiye'de yürürlüğe koymuş, Ankara Büyükşehir Belediyesi, diplomatik kriz yaşanan Birleşik Arap Emirlikleri'nin büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine savunmasının komutanlığını yapan Fahreddin Paşa'nın (Ömer Fahreddin Türkkan) adını vermişti.

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