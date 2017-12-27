HABER

Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Yeniden Aday Oluyor

27.12.2017 19:42 | Son Güncelleme 4 saat önce

Dördüncü kez cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan Putin, Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurusunu yaptı. Putin, seçime bağımsız aday olarak giriyor.

Dördüncü kez cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan Putin, Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurusunu yaptı. Putin, seçime bağımsız aday olarak giriyor. Rus hukukuna göre bağımsızların aday olabilmesi için en az 500 kişiden destek imzasına ihtiyacı var. Bu imzalar da dün sağlandı. Siyasilerden sporculara yaklaşık 600 kişilik bir grup Putin'in adaylığına destek verdi.

Seçim Komisyonu'nun onayladığı adaylar bundan sonra oy pusulasında yer alabilmek için, imza toplamaya başlayacak. Putin'in onay reytingi yüzde 80'i bulmuş durumda.

Putin'in en güçlü rakibi, muhalefet lideri Alexei Navalny, evrakını Pazar günü teslim etti. Ancak Seçim Komisyonu hafta başında Navalny'nin adaylığını bir suçtan hüküm giymiş olması nedeniyle reddetti.

Hüküm giydiği yolsuzluk suçlamasının düzmece olduğunu savunan Navalny ise 28 Ocak'ta ülke çapında seçimleri boykot mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

AYM, CHP'yi haklı buldu! O hükümler iptal edildi

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Seren Serengil'den çıplak fotoğraflarını servis eden Hande Yener'e cevap

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Egzoz gazı emisyon pulu ve ruhsatları 1 Ocak'ta kaldırılıyor

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Arap bakandan 'Türkiye'ye karşı birleşin' çağrısı

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

Naylon poşet kararı Resmi Gazete'de ! Ne zaman paralı olacak?

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

ABD'den tüm dengeleri değiştirecek hamle

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Rusya'nın Petersburg kentinde patlama!

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

Terör örgütü YPG'den yeni açıklama: Rusya bize söz verdi

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

İslam dünyasını şaşırtan açıklama: "İstanbul'daki karar Kudüs'ü bölme anlamına geliyor"

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.