Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin Yeniden Aday Oluyor

Dördüncü kez cumhurbaşkanlığı için yarışacak olan Putin, Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurusunu yaptı. Putin, seçime bağımsız aday olarak giriyor. Rus hukukuna göre bağımsızların aday olabilmesi için en az 500 kişiden destek imzasına ihtiyacı var. Bu imzalar da dün sağlandı. Siyasilerden sporculara yaklaşık 600 kişilik bir grup Putin'in adaylığına destek verdi.

Seçim Komisyonu'nun onayladığı adaylar bundan sonra oy pusulasında yer alabilmek için, imza toplamaya başlayacak. Putin'in onay reytingi yüzde 80'i bulmuş durumda.

Putin'in en güçlü rakibi, muhalefet lideri Alexei Navalny, evrakını Pazar günü teslim etti. Ancak Seçim Komisyonu hafta başında Navalny'nin adaylığını bir suçtan hüküm giymiş olması nedeniyle reddetti.

Hüküm giydiği yolsuzluk suçlamasının düzmece olduğunu savunan Navalny ise 28 Ocak'ta ülke çapında seçimleri boykot mitingi düzenleyeceklerini açıkladı.