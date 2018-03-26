Rusya'da 64 kişinin öldüğü AVM yangının görüntüleri ortaya çıktı

Rusya'nın Kemerovo şehrinde 64 kişinin ölümüyle sonuçlanan yangının başladığı anlar ve yaşanan panik, güvenlik kamerasına yansıdı. Alışveriş merkezinin en üst katında bulunan sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda çıkan yangında 64 kişi hayatını kaybetmişti. Görüntülerde alevlerin yükselmesiyle ortalık bir anda toz duman oluyor. İnsanlar da panik içinde kaçışmaya başlıyor.

Adeta can pazarının yaşandığı alışveriş merkezinde bazı insanlara halen ulaşılamadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAZİYELERİNİ İLETTİ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus lider Putin'e AVM'deki yangında ölenler için başsağlığı dileğinde bulundu.

Mesajında, Putin'e "Sayın Devlet Başkanı, Değerli Dostum" diye hitap eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya'nın Kemerovo şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında bazıları çocuk olmak üzere çok sayıda kişinin vefat ettiğini derin teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Şahsım ve milletim adına, bu trajik olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır, size ve dost Rus halkına başsağlığı diliyorum."