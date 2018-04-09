HABER

Rusya'da dikkat çeken hareketlilik! Ordu 'tam savaş alarmı'na geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 09.04.2018 15:00 | Son Güncelleme

Rusya ordusu 'tam savaş alarmı' pozisyonuna geçti. Ülkenin hemen hemen her yerinde, muharebe araçları ve füze sistemlerinin hareketleri görülüyor.

Rusya'da dikkat çeken hareketlilik! Ordu 'tam savaş alarmı'na geçti

Rusya'da yerel kaynaklar ordunun 'tam savaş alarmı' pozisyonuna geçtiğini bildirdi. Ülkenin her yerinde muharebe araçları ve füze sistemlerinin hareketliliği görülürken, özellikle Ukrayna ve Belarus Cumhuriyeti, Transbaikal bölgesi ve Uzak Doğu sınırlarının yakınında askeri hareketlilik gözlemlendi.

Bazı kaynaklar deniz, hava ve diğer askeri üslere komuta ve kontrol sistemlerinin konuşlandırıldığını aktarırken, Rus Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SURİYE'NİN OLASI İŞGALİNE KARŞI...

Uzmanlar 8-9 Nisan'da artan askeri hareketliliğin, Esad rejimince Doğu Guta'nın Duma bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği gerekçesiyle, Suriye'nin olası bir ABD-NATO işgaline uğramasına karşılık olarak atıldığı görüşünde birleşiyor.

İran'dan ABD'ye: Pişman olacaklarİran'dan ABD'ye: Pişman olacaklar
Berat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaştaBerat Albayrak: Türkiye artık resmi bir savaşta
Yunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıtYunan bakana savaş ihtimali soruldu! Dikkat çeken yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya ordu Rus Ordusu savaş Suriye NATO ABD

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

İbrahim Tatlıses ve Hadise'nin yıllar önceki görüntüleri olay oldu!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

AK Parti İstanbul yönetiminde deprem!

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Ve Anderson Talisca transferi açıkladı

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Emniyet Genel Müdürü açıkladı: Kriptolara, canlı hücrelere operasyon düzenliyoruz

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

Son dakika! Suriye'de askeri üsse füze saldırısı iddiası

İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

İdeal cinsel birlikteliğin yaşı bulundu!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
acilen natodan çıkmamız lazım
hiç bi skim olmaz petrole zam yapacak abd ingiltere rusya ve iran numaradan kolpadan hareketler bunlar
esed rusya ile beraber çoluk çocuk demeden insanları öldürürken hiç diken üstünde olmuyordunuz. kim esedin önünü keserse hayır işlemiş olur.
Ortalık karışacak gibi vaziyet almak lazım.
Sokacağım Esad'ına da pkksına da ABD'sine de Rusya'sına da Fransa'sına da NATO'suna da!!
çıkaaar ıçın herşey yapılıyor yazık guah ınsanları tedırgın etmek katletmek
Allah yardıcımız olsun tam ortada kaldık
Diğer Haberler
Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Suriye'de askeri üsse füze saldırısı! Art arda son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama: Pişman olacaklar

Son dakika! İran'dan ABD'ye tehdit gibi açıklama: Pişman olacaklar

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton görevinden ayrılıyor

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton görevinden ayrılıyor

Babanın en zor anı! Oğulları arasında kura çekip birini PKK'ya verdi

Babanın en zor anı! Oğulları arasında kura çekip birini PKK'ya verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.