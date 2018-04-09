Rusya'da dikkat çeken hareketlilik! Ordu 'tam savaş alarmı'na geçti

Rusya'da yerel kaynaklar ordunun 'tam savaş alarmı' pozisyonuna geçtiğini bildirdi. Ülkenin her yerinde muharebe araçları ve füze sistemlerinin hareketliliği görülürken, özellikle Ukrayna ve Belarus Cumhuriyeti, Transbaikal bölgesi ve Uzak Doğu sınırlarının yakınında askeri hareketlilik gözlemlendi.
Bazı kaynaklar deniz, hava ve diğer askeri üslere komuta ve kontrol sistemlerinin konuşlandırıldığını aktarırken, Rus Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
SURİYE'NİN OLASI İŞGALİNE KARŞI...
Uzmanlar 8-9 Nisan'da artan askeri hareketliliğin, Esad rejimince Doğu Guta'nın Duma bölgesine kimyasal saldırı düzenlendiği gerekçesiyle, Suriye'nin olası bir ABD-NATO işgaline uğramasına karşılık olarak atıldığı görüşünde birleşiyor.
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