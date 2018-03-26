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Rusya’da facia! AVM'de yangın çıktı: En az 48 ölü!

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2018 08:15 | Son Güncelleme

Rusya'nın orta güney kesiminde bulunan Kemerovo şehrinde bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Son dakika habere göre, korkunç yangında hayatını kaybeden kişi sayısı 53'e yükseldi. Olayda 50'den fazla kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinde çıkan yangında ölü sayısının 48'e ulaştığı kaydedildi. Yerel basında çıkan haberlere göre 50'den fazla kişinin yaralandığı, 20'den fazla kişiden ise haber alınamadığı ifade edildi.

"ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR"

Soruşturma Komitesi’nin Telegram’da yayınladığı mesajda, “Şu an itibarıyla Kemerovo kentindeki alışveriş merkezinde çıkan yangında 37 kişinin hayatını kaybettiği doğrulandı. Enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor” ifadelerine yer verilmişti.

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ÇOK SAYIDA ÇOCUK ZEHİRLENDİ

Rusya’nın Keremovo kentindeki 'Zimnyaya Vişnya' isimli alışveriş merkezinde yangın çıktığı bildirilmişti. Bölge acil durumlar bakanlığından Sputnik’e konuşan bir kaynak çocukların yangından çıkan duman nedeniyle zehirlendiğini söylemişti.

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Kemerovo şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezinin en üst katında sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının yer aldığı kısımda yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı.

(AA/SPUTNİK)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya yangın

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