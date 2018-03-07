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Rusya'da helikopter düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 13:46 | Son Güncelleme

Çeçenistan'da düşen helikopterin taşıdığı yedi kişinin öldüğü açıklandı. Suriye'deki Hımeymim üssüne inmeye çalışan bir Rus kargo uçağı da dün düşmüş ve 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da helikopter düştü

Rusya, uçak kazasından bir gün sonra bu kez bir helikopterin düşmesiyle sarsıldı.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin bölge kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Sınır Güvenlik Güçlerine ait olduğu düşünülen Mi-8 tipi helikopter Çeçenistan’da düştü.

İlk belirlemelere göre, helikopterde 9 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, kaza nedeniyle en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İlk önce 7 olarak açıklanan ölü sayısı, sonradan beşe düşürüldü.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçen bir kargo uçağı da dün düşmüştü. Uçaktaki 39 Rus askerinin tümünün öldüğü kazaya teknik bir arızanın yol açtığı sanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, uçağın düşürülmediği özellikle vurgulanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Çeçenistan helikopter

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Rusya ne oluyor sana cenabet misin. artık kaçacak bir yerin yok gel islamiyet ile şereflen.
RUSLAR UÇAK KULLANMAYI BİLMİYOR
abd rus araçlarına sabotaj yapıyor
pilotları içirip uçakmi kullandırıyonuz arkadaş 2 gün üst üste kaza yapıyorlar.
Kasıtlı olduğunu düşünüyorum tesadüflere inanmam dün 39 bugün 7 kişi kim bilir yarın ne olacak.
Dün uçak düştü bugün helikopter düşüyor içimden bir ses Amerika’nın bir parmağı var sanki diyor ya da bizi öyle bir hale getirmişler ki her şeyi onlardan bilir olmuşuz
Ortaçağa geri mi dönsünler
Kurtlar vadisi etkisi
suriyede öldürdükleri yetim öksüz bıraktıkları her cocuk için ölsünler
ruslar uçan cisimleri kullanmayı beceremiyo sanırım
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