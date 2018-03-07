Rusya'da helikopter düştü

Rusya, uçak kazasından bir gün sonra bu kez bir helikopterin düşmesiyle sarsıldı.

Rus haber ajansı RİA Novosti'nin bölge kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Rusya Sınır Güvenlik Güçlerine ait olduğu düşünülen Mi-8 tipi helikopter Çeçenistan’da düştü.

İlk belirlemelere göre, helikopterde 9 kişinin bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, kaza nedeniyle en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. İlk önce 7 olarak açıklanan ölü sayısı, sonradan beşe düşürüldü.

Kazaya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmazken, çok sayıda ambulansın bölgeye sevk edildiği belirtildi.

Suriye'deki Hımeymim askeri üssüne inişe geçen bir kargo uçağı da dün düşmüştü. Uçaktaki 39 Rus askerinin tümünün öldüğü kazaya teknik bir arızanın yol açtığı sanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, uçağın düşürülmediği özellikle vurgulanmıştı.