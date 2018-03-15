Rusya da İngiliz Diplomatları Sınır Dışı Edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan İngiltere’ye yakında karşılık vereceğini belirtti.
Lavrov, ‘Rusya kesinlikle İngiliz diplomatları sınır dışı edecek’ ifadesini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanı, eski Rus ajans Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi vakasında İngiltere’nin Moskova’yı suçlamasının amacının bu ülkenin sorunlu Brexit sürecinden dikkatleri dağıtmak olduğunu iddia etti.
Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’nin NATO’dan açıkça yardım istemediğini ve ittifakın ortak savunma koşulunu hayata geçirmeye gerek olmadığını belirtti.
Stoltenberg bununla birlikte Rusya’ya “ölçülü şekilde” karşılık vermenin önemli olduğunu kaydetti.
NATO’nun 5. Maddesi bir üyeye yapılmış saldırıyı bütün üyelere yapılmış sayıyor. Bu madde sadece bir kere 11 Eylül 2001’deki saldırılar sonrası Amerika tarafından kullanıldı.
İngiltere Savunma Bakanı ülkesinin yeni bir kimyasal silah araştırma tesisi kuracağını açıkladı. Bunun gerekçesi olarak da Rusya ve diğer ülkelerden artan tehditi gösterdi.
Savunma Bakanı Gavin Williamson, 48 milyon sterline mal olacak merkezin kimyasal analiz ve savunmaya yardımcı olacağını vurguladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiliz istihbarat servislerinin, olayda Rusya’nın dahiliyetini gösteren bilgiyi Fransız istihbarat servisleriyle paylaştığını belirtti.
Macron, konuyu Almanya Başbakanı Angele Merkel’le Paris’te Cuma günü yapacağı görüşmede ele alacağını de söyledi.
Eski Rus ajan Sergei Skripal and ve kızı 4 Mart’ta bilinçleri kapalı halde bulunmuş, yapılan incelemenin ardından kimyasal saldırıya maruz kaldıkları belirlenmişti. İki isim de hastanede tedavi görüyor ve durumlarının kritik olduğu belirtiliyor.
İngiltere olaydan Rusya’yı suçlamış ve 23 İngiliz diplomatı sınır dışı etme kararı almıştı.
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