Rusya da İngiliz Diplomatları Sınır Dışı Edecek

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Moskova’nın 23 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı alan İngiltere’ye yakında karşılık vereceğini belirtti.

Lavrov, ‘Rusya kesinlikle İngiliz diplomatları sınır dışı edecek’ ifadesini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı, eski Rus ajans Sergei Skripal ve kızının zehirlenmesi vakasında İngiltere’nin Moskova’yı suçlamasının amacının bu ülkenin sorunlu Brexit sürecinden dikkatleri dağıtmak olduğunu iddia etti.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İngiltere’nin NATO’dan açıkça yardım istemediğini ve ittifakın ortak savunma koşulunu hayata geçirmeye gerek olmadığını belirtti.

Stoltenberg bununla birlikte Rusya’ya “ölçülü şekilde” karşılık vermenin önemli olduğunu kaydetti.

NATO’nun 5. Maddesi bir üyeye yapılmış saldırıyı bütün üyelere yapılmış sayıyor. Bu madde sadece bir kere 11 Eylül 2001’deki saldırılar sonrası Amerika tarafından kullanıldı.

İngiltere Savunma Bakanı ülkesinin yeni bir kimyasal silah araştırma tesisi kuracağını açıkladı. Bunun gerekçesi olarak da Rusya ve diğer ülkelerden artan tehditi gösterdi.