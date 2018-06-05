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Rusya'da 'Kılıç Darbesi' alarmı

DÜNYA HABERLERİ  | 05.06.2018 00:40 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın amacının Rusya'yı izole etmek olmadığını belirterek, "Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." dedi. NATO Polonya ve Baltık ülkeleri Litvanya, Letonya ve Estonya'yı kapsayan 'Kılıç Darbesi 18' tatbikatını başlatmıştı. Rusya'dan yapılan açıklamada sınırlarının yakınında gerçekleşen NATO tatbikatlarınının yakından takip edildiği ve gerekli güvenlik önlemlerinin alındığı bildirildi.

Rusya'da 'Kılıç Darbesi' alarmı

Stoltenberg ile Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, ikili görüşmelerinin ardından Brüksel'deki NATO karargahında basına açıklamalarda bulundu.

Karadağ'ın NATO'ya üyeliğinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın yeni üyesinin Batı Balkanlar'da ve Avro-Atlantik bölgesinde istikrara katkı sağladığını kaydetti.

Stoltenberg, üyeliğin hem NATO'ya hem de Karadağ'a önemli katkı sağladığını ifade etti. Karadağ'ın NATO'nun Kosova Barış Gücü (KFOR) ve Afganistan'daki misyona katkı sağlayarak destek olduğunu dile getiren Stoltenberg, aynı şekilde NATO'nun da Karadağ'ın hava sahasını koruyarak ülkenin güvenliğini destekleyeceğini söyledi.

"AMACIMIZ RUSYA'YI İZOLE ETMEK DEĞİL"

Rusya'yla ilişkilerde diyalog ve caydırıcılıktan oluşan iki ayaklı sistemin sürdürülmesi gerektiğini ifade eden Stoltenberg, "Amacımız Rusya'yı izole etmek değil. Ancak müttefikler, Rusya uluslararası kuralları ihlal ettiğinde, kararlı ve birlik içinde hareket etmelidir." açıklamasında bulundu.

"AVRUPA ÇOK DAHA FAZLA SORUNLA KARŞI KARŞIYA"

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic de seçimlerden sonra ilk ziyaretini Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan Brüksel'e düzenlediğini kaydetti.

"NATO bizi üye olarak kabul ettiği için pişman değil." değerlendirmesinde bulunan Djukanovic, Karadağ'ın Avro-Atlantik değerlere kararlı bir şekilde bağlı kalmaya devam edeceğini ve AB'ye de tam üye olma hedefini sürdüreceğini ifade etti.
Küresel sahnede bazı gerginliklerin olduğuna işaret eden Djukanovic, "Avrupa, on yıl öncesine göre çok daha fazla sorunla karşı karşıya." diye konuştu.
Rusya'yla ilişkiler konusunda Karadağ'ın tutumunun çok net olduğunu da söyleyen Djukanovic, Rusya'ya yönelik yaptırımların tekrar iş birliği ortamının sağlanması için "maalesef" gerekli olduğunu belirtti.

Djukanovic, "Rusya'nın bazı faaliyetleri Avrupa'nın değerler sistemini yok etmeye çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

RUSYA'DAN "KILIÇ DARBESİ 18” AÇIKLAMASI

Öte yandan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın her zaman sınırlarının yakınında gerçekleşen NATO tatbikatlarını yakından takip ettiğini ve gerekli güvenlik önlemlerini aldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilerin NATO’nun Baltık ülkeleriyle başlattığı “Kılıç Darbesi 18” adlı askeri tatbikatı ile ilgili soruları cevaplandırdı.
Moskova’nın, Rusya sınırlarında gerçekleşen NATO’nun tüm manevralarını yakından takip ettiğini belirten Peskov, “Elbette bu tür manevralar karşısında ülkemizin güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirler alınmaktadır.” ifadelerini kullandı.

NATO'NUN DOĞU KANADI

Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya'yı da kapsayan ve 20 ülkeden 18 bin askerin katıldığı tatbikat, NATO ittifakının doğu kanadını korumayı amaçlıyor.
Tatbikat, 15 Haziran'a kadar devam edecek.

ABD Avrupa Ordusu'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın, Rusya'nın askeri manevralarının tedirginliğe yol açtığı ittifak üyeleri arasındaki birlik ve dayanışmayı amaçladığı, Rusya'yı provoke etmeyi ise amaçlamadığı ifade edilmişti.

NATO'nun Kılıç Darbesi tatbikatı 2010 yılından bu yana ABD Avrupa Ordusu komutasında icra ediliyor.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
Rusya NATO kılıç darbesi tatbikat

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